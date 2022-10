Cozi uriașe la benzinăriile din Crimeea după explozia podului Kerci. Un anunț menit să-i calmeze pe rușii din peninsulă i-a panicat și mai rău VIDEO

Locuitorii peninsulei Crimeea, majoritatea coloniști ruși trimiși de Moscova după anexarea ilegală din 2014, reacționează cu panică la blocarea podului Kerci.

Mai multe filme apărute pe social media arată cozi uriașe care au început să se formeze în dimineața zilei de sâmbătă, 8 octombrie, la benzinăriile din peninsulă după explozia podului Kerci.

Spaima a fost alimentată suplimentar de faptul că imaginile podului distrus prezentau, printre altele, un tren de combustibil în flăcări

Urmărind să tempereze panica localnicilor, ministerul rus al Energiei a transmis un mesaj oficial pe pagina de Telegram: "În prezent, Crimeea este alimentată cu carburanți auto în parametri normali. Stocurile de benzină și motorină din peninsulă sunt suficiente pentru cel puțin 15 zile și se fac demersuri momentan pentru continuarea fluxului de alimentare", se arată în mesaj.

Cel mai probabil, mesajul subliminal, acela că rezerva este suficientă pentru 15 zile, i-a determinat pe locuitori să răspândească zvonul că benzina și motorina sunt pe terminate.

Kremlin tells Crimea residents to not panic about petrol supplies, as "there are reserves for at least two weeks"

Crimea residents: pic.twitter.com/lPdO7lAL35