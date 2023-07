Podul Kerci, care leagă Crimeea - peninsulă ucraineană anexată ilegal de Moscova în 2014 - de Rusia a fost ținta unui atac luni dimineață, 17 iulie.

Podul a trebuit să fie închis traficului rutier şi feroviar după ce a fost lovit de mai multe ori.

Russian propagandists publish footage allegedly of the attack on the #CrimeanBridge . pic.twitter.com/7ofAEVjRDV

Overnight, Ukraine attacked the Kerch bridge connecting the Russian mainland and Crimea. One bridgespan is badly damaged, making that side of the bridge unusable. It does need a second round looking at the damage done. pic.twitter.com/dSrnnYMdcl

Rusia intenționează să repare Podul Kerci într-o lună, scriu specialiștii pe rețelele sociale.

"Toate structurile podurilor sunt pe suporturi. Unul dintre fire s-a scufundat puțin, dar nu mult", a declarat o sursă pentru presa rusă, care ar fi apropiată de "autoritățile" Crimeei. Sursa estimează că reparațiile „nu vor dura prea mult”, aproximativ o lună sau puțin mai mult.

În acest timp, vehiculele vor fi transportate cu feriboturile, iar camioanele vor face un ocol.

"All bridge structures are on supports. One of the threads sank a little, but not much," a source told Russian media, who is reportedly close to Crimean "authorities". The source estimates that repairs "won't take too long",… pic.twitter.com/wmFoBMvDoH

Pe rețelele sociale rușii s-au arătat șocați de starea în care se află podul.

Shocked Russian tourists moan when seeing the collapsed sections on the Crimean Bridge after the attack this morning.

It should serve as a warning for all Russians. Stay away from the bridge for your own security. It’s a legitimate military target and it will get hit repeatedly pic.twitter.com/rW9loiYuQL