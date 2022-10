Rusia muncește din greu să impună varianta unui TIR detonat pe podul Kerci. Imagini cu mașina la punctul de control VIDEO

Autoritățile ruse au dat publicității imagini cu autotrenul despre care încearcă să acrediteze ideea că a explodat pe podul Kerci.

Presa rusă de propagandă prezintă în după-amiaza zilei de 8 octombrie imagini înregistrate la punctul de control cu presupusul TIR (conform afirmațiilor Rusiei) care ar fi explodat pe podul Kerci.

Filmarea datează din momentul controlului de securitate înainte de intrarea pe pod. Se pare că poliția s-a uitat în partea din spate și nu a găsit nimic interesant.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn't find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2

Rusia încearcă să acrediteze ideea, încă de dimineață, că Ucraina ar fi distrus podul în urma unui atentat terorist, care a presupus sacrificarea mai multor oameni.

Cu toate acestea, imaginile care surprind explozia, difuzate chiar de statul rus, arată că anvergura exploziei a fost gigantică și că respectivul TIR nu apare a fi fost sursa deflagrației.

"Urmărind cu atenție cele două videoclipuri cu imagini care au surprins explozia, se vede că nu s-a întâmplat pe pod, ci dedesubt sau pe marginea acestuia. Sunt particule foc care zboară din dreapta imaginii, pe o lungime considerabilă, peste pod", spune unul dintre comentatori.

Watching closely at the two videos of explosions, it's apparent that it didn't happen on the bridge but underneath or on the side of it. There are burning particles raining down from the right to the bridge.

