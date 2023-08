Televiziunea americană CNN a obținut un film care prezintă momentul exploziei unui pilon al podului Kerci, eveniment produs în luna iulie, pe care Rusia l-a negat în prima fază.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a furnizat două filmări din care reiese că pooul Kerci, care face legătura între Rusia continentală și Peninsula Crimeea, a fost avariat din nou într-un atentat executat de Kiev pe 17 iulie.

Sunt primele imagini care probează lovirea podului, după ce Rusia a negat în prima faza atentatul, în ciuda imaginilor înregistrate de pe plajele din zonă de turiști ruși.

CNN received footage from the Ukrainian SBU, showing how the Kerch Bridge was hit by USVs. #Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/kuL9BonQVd

Este pentru prima dată când SBU își revendică în mod deschis responsabilitatea operațiunii.

Atacul din 17 iulie a provocat daune la secțiunile rutiere și feroviare ale podului și, potrivit oficialilor ruși, ar fi ucis doi civili, arată CNN.

A video of the strike on the road site of the Crimean "Kerch" bridge on July 17, just released.

The pylons were also hit. The 🇺🇦-made drone that hit the bridge is called Sea Baby.

"Sea surface drones are a unique invention of the Security Service of Ukraine. None of the private… pic.twitter.com/OtjwXteqEc