Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide pentru 12 ore. Rute alternative și recomandări pentru șoferi

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:26
145 citiri
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse FOTO: CNAIR

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, 4 noiembrie, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, 5 noiembrie, vor fi impuse restricţii.

Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative.

”Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autorităţile de frontieră bulgare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în data de 04.11.2025, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi suspendată temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcţie”, anunţă Poliţia de Frontieră.

Lucrările de construcţie şi montaj sunt planificate începând cu data de 04.11.2025, ora 09:00, până pe data de 05.11.2025, ora 09:00.

În urma acestor lucrări, se instituie următoarele restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei, după cum urmează:

În perioada 04.11.2025, ora 09:00-04.11.2025, ora 21:00, circulaţia va fi oprită pentru toate tipurile de autovehicule.

În perioada 04.11.2025, ora 21:00-05.11.2025, ora 09:00, va fi permisă circulaţia doar autovehiculelor cu masă maximă admisă până la 3,5 tone, precum şi vehiculelor care efectuează transport de persoane.

Începând cu data de 05.11.2025, ora 09:00, circulaţia va fi reluată pentru toate categoriile de autovehicule.

”Măsura este necesară pentru a evita producerea de vibraţii în timpul procesului de betonare şi stabilizare a panourilor portante”, a mai transmis sursa citată.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, conducătorii auto şi firmele de transport sunt sfătuiţi să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare următoarele rute alternative:

-Dolj: Calafat, Bechet

-Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

-Călăraşi: Călăraşi

-Constanţa: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir

Şi Ministerul de Externe a transmis o alertă de călătorie.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria, după cum urmează: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari şi Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com)”, a transmis MAE.

Asistență consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.

