Cum se văd Munții Măcinului din vârful podului de la Brăila. "Nu mă pot sătura de această imagine" FOTO VIDEO

Construcția podului suspendat peste Dunăre intră într-o nouă etapă. Constructorii se pregătesc să monteze tablierul metalic.

În total, sunt 86 de segmente de tablier metalic ce urmează să formeze structura căii de rulare.

Pe 15 februarie, primul segment al podului a părăsit incinta Șantierului Naval Brăila.

”Toate au fost executate "peste drum" la șantierul naval VARD Brăila.

Antreprenorii au o țintă ambițioasă de a ridica și suda două segmente în fiecare zi dar, chiar dacă nu o vor atinge, toată operațiunea poate fi gata în două-trei luni. Din acel moment podul intră în linie dreaptă.

Cerem celor de la WeBuild și oficialilor din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să facă toate demersurile necesare deschiderii circulației pe pod, pe varianta de sud (Măcin), până cel târziu în decembrie 2022”, se arată într-o postare a Asociației Pro Infrastructura.

Sursa video: Radu P Drum

Însă, vremea le încurcă planurile constructorilor. Deși urma ca primele segmente de tablier să fie urcate încă de miercuri, 16 februarie, vântul puternic nu a permis acest lucru, astfel că operațiunea va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

”După cum se vede (simte) cu prisosință și în oraș - cu atât mai mult pe malul Dunării - vântul bate prea tare ca să mai fie încercată operațiunea de ridicare/transbordare pe uscat a celor două prime segmente din tablierul metalic la Podului. Cum și mâine prognoza este de vânt (inclusiv rafale) următoarea tentativă va fi la începutul săptămânii viitoare”, a scris Radu Aramă, un fotograf profesionist din Brăila, cel care a surprins unele dintre cele mai spectaculoase imagini cu podul suspendat.

În schimb, panorama pe care o oferă podul suspendat de la Brăila este spectaculoasă. De sus, Munții Măcinului se văd de parcă ar fi la o întindere de braț. Imaginile au fost surprinse de fotografi profesioniști, aceștia împărtășindu-le pe paginile lor de socializare.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cel mai scump pod construit vreodată în România, scrie Adevarul.ro.

Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri. Potrivit datelor tehnice, firele de oţel care se vor împleti şi vor forma cele două cabluri de ancoraj de la podul suspendat peste Dunăre vor avea o lungime de 81.000 de kilometri.

Operațiunea de deplasare a tablierelor Radu Aramă

Podul va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean. Este ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa, ca dimensiune.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

