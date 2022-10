S-a lăsat cu amenințări dure după UTA - FCSB: “Va plăti și va plăti scump pentru asta!“

UTA și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, în Cupa României, după un meci cu multe situații neașteptate.

Gazdele au deschis scorul prin Pop, în minutul 8. FCSB a înscris apoi prin Radunovic ’22 şi Radaslavescu ’47, însă pe final, în minutul 90+6, UTA Arad a egalat prin Postolachi.

În minutul 84, de la FCSB a fost eliminat Bouhenna.

În minutul 87, a primit cartonaş roşu şi Chindriş de la UTA, care era pe banca de rezerve.

FCSB a rămas cu doi oameni în minus în minutul 90+1, când a fost eliminat şi Radunovic. FCSB a mai avut un jucător eliminat în minutul 90+4, Oct. Popescu.

Antrenorul gazdelor, Ilie Poenaru, a declarat că arbitrul a pierdut situaţia de sub control pe final și a anunțat că-l va pedepsi drastic pe Chindriș, care afost eliminat de pe banca de rezerve. “Ne bucurăm în situaţia dată că am reuşit să egalăm. Nu meritam să pierdem. Domnul Cojocaru a pierdut puţin lucrurile de sub control la eliminări. Nu ştiu ce se întâmplă, noi suntem arbitraţi altfel. De 3-4 etape tot timpul la noi se întâmplă, ba luăm cartonaşe... Chindriş va plăti, şi va plăti scump pentru roşu. Financiar în primul rând, oricum pedeapsa şi-o ia. (...) La noi parcă a venit Crăciunul, facem cadouri", a afirmat el după meci.