Dezastrul e total la Gaz Metan Mediaș! Antrenorul și-a anunțat și el plecarea

Gaz Metan Mediaș se destramă din cauza problemelor financiare.

După ce nouă jucători au devenit liberi de contract, antrenorul Ilie Poenaru și-a anunțat și el plecarea.

„Aveam doar promisiuni mari din partea autorităților, care de la săptămână la săptămână ne faceau să credem că se va rezolva, dar de fapt ei pregăteau altceva! Noi ne-am continuat munca ca niște profesioniști până când a venit ziua în care am fost depunctați și de aici ne am dat seama că lucrurile devin grave. Deja ne au arătat minciuna! Faptul că nu poși rezolva acel litigiu de 50.000 de euro nu este că nu ai, ci NU VREI! De aici am tras concluzia că facem munca în zadar pentru că vor urma și alte depunctări, iar jucători care au fost exemplari în toată această perioadă au spus stop: nu mai vrem! Nu sunt plătiți, faptul că peste o săptămână mai pierzi puncte și tot așa…așa s-a ajuns la decizia lor, aseară au plecat opt – nouă jucători, ceea ce pentru mine înseamnă sfârșitul acestui club pentru că oricum ne bazam doar pe 14 – 15 cu experiență, restul sunt copii. În aceste condiții este greu ca eu să-mi duc munca la bun sfârșit pentru că nu mai am cu cine și nu vreau să mă compromit, nu vreau să adaug la CV-ul meu o retrogradare pentru că nu este a mea, este a Romgazului și a Primăriei ” a declarat Ilie Poenaru în exclusivitate pentru ProSport.

