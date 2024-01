A murit Lev Rubinstein, unul dintre importanții opozanți ai regimului Putin. Marele poet fusese lovit de o mașină la Moscova VIDEO

Celebrul poet, eseist, jurnalist și personalitate publică Lev Rubinstein a murit la Moscova, la vârsta de 76 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni, pe 8 ianuarie. Astăzi, 14 ianuarie, fiica sa Maria a anunțat decesul poetului pe rețelele de socializare.

„Tatăl meu, Lev Rubinstein, a murit astăzi”, a scris ea.

Poetul și jurnalistul Igor Irteniev a relatat pe Facebook că, după accident, Rubinstein a fost plasat în stare critică la Institutul Sklifosovsky, unde a suferit o operație. Canalul de televiziune „Rain” a relatat că poetul a suferit multiple fracturi și o leziune cerebrală în urma incidentului.

Potrivit „Meduza”, moartea lui Rubinstein ar fi avut loc pe 12 ianuarie, dar medicii nu au confirmat această informație. De asemenea, s-a deschis un dosar penal împotriva șoferului care l-a lovit pe poet.

Lev Rubinstein a absolvit Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat din Moscova și a lucrat ca bibliograf. La sfârșitul anilor 1960 a debitat în literatură.

După cum au remarcat comentatorii BBC, Rubinstein a fost una dintre figurile notabile din arta underground a erei sovietice, precum și unul dintre fondatorii direcției „Conceptualismul Moscovei”, împreună cu Vsevolod Nekrasov și Dmitri Prygov.

Alături de activitatea literară, Rubinstein a participat și la procese sociale și politice. El a fost un oponent al liniei Kremlinului în problema „cecenă”, s-a opus operațiunilor militare din regiune, iar în 2014 s-a pronunțat împotriva sprijinului guvernului rus pentru separatiștii din Donbas. El a condamnat, de asemenea, anexarea Crimeei, numind-o „un furt tipic în timpul unui incendiu”.

După începerea invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, publicistul a criticat Kremlinul, spunând că nu înțelege cum se poate vorbi despre apărarea țării pe teritoriul altui stat.

"Ce înseamnă să aperi patria-mamă pe teritoriul altei țări? E logic în principiu? Cât despre "dacă nu noi acum, atunci în două zile americanii", am auzit asta încă din copilărie. Au spus același lucru când au invadat Cehoslovacia. Îmi amintesc asta, în 1968", a spus Rubinstein într-un interviu.

„Orice război este îngrozitor nu numai pentru că este foarte ușor de început și foarte greu de oprit. Este îngrozitor nu numai pentru că oamenii mor și orașele sunt distruse. În război, sufletele oamenilor sunt distruse și distorsionate. Și consecințele războiului sunt dezastruoase uneori chiar și pentru generațiile viitoare”, a spus Rubinstein în 2014.

Il poeta Lev Rubinstein è stato investito su un passaggio pedonale, Dipartimento dei trasporti di Mosca

“L'8 gennaio, in via Obraztsova, vicino all'edificio 9, l'autista non ha rallentato davanti a un passaggio pedonale non regolamentato e ha incontrato Lev Rubinstein, 76 anni.… pic.twitter.com/Ow9TUeSC91