Un celebru poet rus, critic al regimului lui Putin, a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Moscova VIDEO

În capitala Rusiei, celebrul poet de origine evreiască Lev Rubinstein a fost lovit de o mașină, relatează canalul Astra TG cu referire la Departamentul de Transport din Moscova și la diverse mesaje postate de prietenii victimei.

Pe Internet a apărut o filmare cu accidentul, în care se vede clar cum Lev Rubinstein traversează pe o trecere de pietoni nereglementată, o mașină îl lasă să treacă, el înaintează, iar în acest moment o altă mașină, care se deplasează cu viteză, fără a încetini, îl izbește pe poet.

Se știe că la o trecere de pietoni de acest tip, mașinile trebuie să permită trecerea pietonilor, mai ales dacă aceștia au început deja să traverseze.

Drept urmare, Rubinstein, în vârstă de 76 de ani, a suferit mai multe fracturi și o leziune traumatică a creierului. În prezent se află în unitatea de terapie intensivă a Institutului Sklifosovsky, unde a fost operat și starea lui este gravă.

„Pe strada Obraztsova, lângă blocul de la nr. 9, șoferul nu a încetinit în fața unei treceri de pietoni nereglementate și a dat peste Lev Rubinstein, în vârstă de 76 de ani”, transmite Departamentul Transporturilor din Moscova.

Departamentul a mai raportat că proprietarul mașinii care l-a lovit pe Rubinstein a avut până acum 19 încălcări rutiere doar în ultimul an.

Este de remarcat faptul că Lev Semenovici Rubinstein s-a exprimat în repetate rânduri împotriva acțiunilor regimului Putin, inclusiv a invaziei Forțelor Armate Ruse în Ucraina, așa că apropiații săi vorbesc de o acțiune premeditată.

