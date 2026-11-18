Primăria Brașov anunță că tarifele pentru transport pe cablu în stațiunea Poiana Brașov rămân aceleași ca în sezonul trecut, în baza unui acord încheiat între municipalitate, care deține două telescaune, și operatorul privat care deține restul mijloacelor de transport. În prezent, administratorii pârtiilor fac pregătiri pentru momentul în care temperaturile vor permite producerea de zăpadă artificială.

"Tarifele de transport pe cablu au rămas la același nivel ca cele de anul trecut, deși acestea erau unele dintre cele mai mici din România, conform raportului preț/pârtii oferite. Acest lucru a fost posibil în urma acordului dintre municipalitate, care deține cele două telescaune, Ruia și Lupului, și operatorul privat, care deține restul sistemelor de transport, respectiv telegondolă, cele două telecabine și teleschiurile", anunță, marți, Primăria Brașov.

Deplasarea cu telecabina costă 40 de lei pe sens pentru adulți și 25 de lei pe sens pentru copii, iar o călătorie dus-întors costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.

Cartela pentru tot sezonul, personalizată și netransmisibilă, costă 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii.

Municipalitatea menține și în acest sezon de iarnă beneficiile pentru persoanele care au domiciliul în Brașov și care primesc, în fiecare zi de miercuri, o reducere de 50% la ski-pass-urile de o zi, cele valabile 4 ore, precum și la cele cu valabilitate de la orele 11.00, 13.00 și 14.00.

În această perioadă, la Poiana Brașov se fac ultimele verificări ale instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, iar tunurile mobile au fost amplasate în pozițiile finale.

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"Totul este funcțional, iar în zilele următoare se va finaliza și etapa de montare a elementelor de siguranță. Odată ce condițiile meteo și prognoza vor fi favorabile, vom putea începe producerea de zăpadă artificială", arată Primăria.

Până în prezent, la Poiana Brașov s-au făcut reviziile echipamentelor de producere a zăpezii artificiale și ale stațiilor de pompare, au fost înlocuite piesele defecte și au fost așezate pe poziția finală tunurile mobile. Lacul din Poiana Ruia este plin în proporție de 95%, iar în cel mult două săptămâni va ajunge la capacitatea maximă de umplere.

Potrivit sursei citate, municipalitatea derulează în prezent etapa finală a achiziției pentru încă 14 tunuri de zăpadă și lucrează la procedura de achiziție pentru mărirea capacității cu încă 50.000 de metri cubi a lacului din care sunt alimentate instalațiile care produc zăpadă artificială.

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