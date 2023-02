Experiență horror în Poiana Brașov: "Toți am căzut, doar că unii au reușit să cadă în față și să nu fie loviți de telescaun"

Mulți români preferă vacanțele în străinătate atât în sezonul cald, cât și în cel rece.

Unii păstrează destinațiile din țară doar pentru ieșiri de două-trei zile, însă uneori au parte de experiențe neplăcute.

Este cazul unei tinere care a mers pentru prima dată în Poiana Brașov și a anunțat că nu mai are de gând să revină, după ce a căzut din telescaun și a evitat la limită un accident, după cum a scris pe Facebook.

"Prima și ultima dată când vin în această stațiune"

"Ieri am avut parte de o experiență horror la Poiana Brașov. Prima și ultima dată când vin în această stațiune.

Disclaimer: sunt începătoare, schiez de sezonul trecut, până acum numai la Bansko, Straja și Domeniul Transalpina, niciun incident până ieri. Încă iau un instructor în prima zi când ajung la ski, după care exersez singură. Am reușit să mă dau în siguranță până acum pe pârtii albastre și roșii din stațiunile menționate mai sus.

Așadar, fiind începătoare, îmi asum partea mea de vină din incidentul petrecut ieri. La coborâre din telescaunul Ruia, tot grupul (nu ne cunoșteam între noi) am coborât un pic mai devreme decât ar fi fost cazul, pentru că am fost induși în eroare când telescaunul a încetinit și nu ne-am dat seama că mai trebuia așteptat un pic. Toți am căzut, doar ca unii au reușit să cadă în față și să nu fie loviți de telescaun. Eu și sora mea nu doar am fost lovite, am fost prinse între telescaun și zăpada bătătorită, și abia după ce au trecut două telescaune peste noi au oprit și domnii de la aparate instalația, ca să putem ieși. M-am rănit la bazin și am plecat imediat acasă după incident."

"Am văzut că telescaunul trece peste mine"

"Următorul grup după noi a făcut aceeași greșeală, doar că nimeni n-a fost prins sub telescaun. De data asta, au reacționat prompt și au oprit imediat telescaunul.

Îmi asum faptul că nu am știut când să cobor, dar mi se pare ireal că le-a luat atâta timp să își dea seama ce se întâmpla. Cel mai frică mi-a fost în momentul în care am văzut că telescaunul trece peste mine, că spațiul e foarte îngust și că nu mă pot mișca, deoarece nu știam cât de tare mă va răni.

Mare atenție la semne și indicatoare când folosiți instalațiile pe cablu și sper să nu pățiți ca mine!

Later edit: al doilea telescaun nu a trecut peste noi, doar ne-a lovit când încercam să ne ridicăm. Mulțumesc martorului care a comentat. M-a marcat atât de tare, deși nu sunt o persoană panicoasă, încât momentul în care telescaunul a trecut peste mine a părut să dureze la nesfârșit", a scris aceasta pe grupul Ski România.

"E ca și cum sari din mașină înainte să oprești"

În comentarii, părerile sunt împărțite, unii cred că este vina tinerei, alții îi acuză pe angajați.

"Dacă ai sărit mai repede decât trebuia așa pățești. Nu e vina nimănui că nu știi să cobori când trebuie din telescaun. E ca și cum sari din mașină înainte să oprești."

"Eventual trebuiau să vină s-o și bată un pic, nu? Noaptea minții. Cu toți am căzut la coborârea de pe telescaun măcar o dată, dar să permită să treacă DOUĂ telescaune peste tine mi se pare incredibil."

"Realistic vorbind, nu te poți aștepta supervizorul telescaunului să fie atent în fiecare secundă din cele 8 ore în care este pe tură. Responsabil pentru siguranța ta ești tu și în momentul în care mergi la ski îți asumi niște riscuri."

"Cei responsabili cu funcționarea instalațiilor nu și-au făcut treaba"

"Realistic vorbind este acolo să oprească instalația când cade cineva. Și să ajute la degajare. O fi plictisitor sau nu, ăsta e jobul. Și nu e nevoie de studii de specialitate."

"Eu sunt șofer, uneori conduc 9 ore, cu o mică pauză între, ce ar însemna să nu fiu atent când îmi frânează cineva în față??

Părerea mea că tocmai pentru asta este pus acolo, să supervize fiecare persoană care coboară sau care urcă."

"Indiferent de ce greșeli fac oamenii, cei responsabili cu funcționarea instalațiilor, nu și- au făcut treaba!

Spun asta, săptămâna trecută fiind la ski în Serbia, am fost plăcut surprins să văd cât de atenț și amabil era personalul responsabil de îmbarcarea și debarcarea oamenilor! Doar dacă se dezechilibra cineva, în secunda următoare opreau instalația!

Foarte posibil să fi fost de acord cu cei care o ceartă pe Ștefania, dacă nu mă convingeam că se poate! Și la urma urmei, în orice domeniu, toți greșim la început! Din greșeli învățăm!"

