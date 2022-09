Nebunia Pokemon Go, explicata de un psiholog: De ce unii isi pun viata in pericol si cum s-a produs isteria

Am fost unul dintre primii romani care au jucat Pokemon Go si am scris despre aceasta aplicatie mobila, care a produs o isterie globala. Iar cum aproape peste tot se vorbeste despre creaturile digitale, colegii din redactie au inceput sa faca glume pe seama mea: "De ce fuge colegu'? Prinde Pokemoni sau are un breaking news?".

Adevarul este ca ma joc doar in drum spre birou si cand plec acasa. Insa exista si fani mai impatimiti ca mine. De fapt, cele mai recente date arata ca, in medie, utilizatorii Pokemon Go folosesc aplicatia o ora pe zi.

Engagement-ul este mai mare decat in cazul celor mai populare platforme de comunicare. De exemplu, pe WhatsApp, un utilizator petrece zilnic, in medie, 27 de minute folosind aceasta aplicatie.

Tot nu credeti ca Pokemon Go a creat o isterie? Sa ne mai uitam la niste cifre.

In SUA, mai mult de 10% dintre locuitorii care au smartphone si-au instalat jocul. In total, la nici doua saptamani de la lansare, aplicatia a fost descarcata de peste 30 de milioane de ori. Momentan, e disponibila in 20 de tari, insa in curand va ajunge si la statele din Asia, asa ca cifrele vor continua sa creasca.

Ingredientele care au facut din Pokemon Go un succes global

Pentru a intelege fenomenul Pokemon Go, am stat de vorba cu George Chiriacescu, psiholog clinician si psihoterapeut adlerian (www.animaetanimus.ro), care ne-a explicat motivele pentru care jocul a devenit atat de popular intr-un timp atat de scurt, dar si de ce unele persoane isi pun viata in pericol pentru a prinde creaturile digitale.

"Si eu ma joc, sincer, mi l-am instalat in urma discutiei cu un pacient adolescent" - dupa aceasta marturisire, George Chiriacescu a tinut sa sublinieze ca cei din spatele Pokemon Go sunt aceiasi care au realizat aplicatia de harti Google Earth. Deci acestia stiu foarte bine nevoile practice si psihologice ale utilizatorilor.

Psihologul ne-a mentionat ca jocul a reusit sa atraga o gama larga de utilizatori, din mai multe categorii de varsta, gratie catorva elemente esentiale.

Ineditul: "Ideea de a amesteca viata reala cu cea virtuala e ceva inedit si, pana la urma, este primul joc care chiar reuseste aceasta imbinare", a spus George Chiriacescu.

Afla de unde descarci jocul si cum afli daca serverul e picat

Faci miscare si iti faci prieteni noi: Jocul te obliga sa te plimbi ca sa poti prinde pokemonii, iar acest lucru poate fi un pretext pentru socializare. Deja in multe orase, inclusiv in Capitala, se organizeaza evenimente speciale pentru a vana creaturile digitale.

"Mi se pare un pas inainte de a aduce lumea virtuala in cea reala si a nu te mai tine blocat intr-un spatiu fix. (...) Ideea e ca acum te intalnesti cu ei in baza Pokemon Go, insa peste doua luni, sa zicem, cand va trece isteria, relatiile de prietenie vor ramane si te vei vedea cu acestia la un suc, la un concert sau intr-o alta conjunctura", a mentionat psihologul.

Nostalgia: "Este foarte posibil ca si nostalgia sa fie un factor care sa contribuie la propagarea isteriei, deoarece desenele cu pokemoni au fost foarte populare in anii '90. Iar cei care acum in jur de 30 de ani s-ar putea sa fie prinsi tocmai de nota asta nostalgica", a mai spus George Chiriacescu.

Inca nu exista motive de ingrijorare

George Chiriacescu este unul dintre cei care nu considera ca, in acest moment, jocul reprezinta o problema foarte mare pe cat se face caz. De ce? In primul rand, e o chestie foarte noua, asa ca s-ar putea ca isteria sa dispara dupa 6 luni sau un an.

"Trebuie sa retinem ca in principal se joaca cei tineri, iar ei se plictisesc foarte repede. Acum ceva vreme sa juca lumea Minecraft in disperare si acum nu mai e frenezia asta, ba chiar unii adolescenti sustin ca e lame (penibil - n.red.) sa se mai joace asa ceva", arata psihologul.

Totusi, unii si-au pus viata in pericol

Insa unele persoane si-au pus viata in pericol sau au incalcat legea pentru a prinde pokemoni. O persoana a murit, multi soferi au fost amendati, iar cativa utilizatori au intrat prin efractie in locuintele oamenilor. Care e treaba cu astfel de persoane? De ce unii ajung sa faca astfel de lucruri?

L-am intrebat pe psiholog ce rol are jocul in astfel de situatii.

"Desigur, e deranjant sa stii ca la nivelul societatii exista unele persoane care, la un moment dat, au un comportament dintr-asta adictiv destul de usor de activat. Acum a fost activat de jocul cu pokemoni, insa ideea e ca, pana la urma, acest tip de comportament putea fi activat si de altceva. Nu e vorba strict de jocul asta, ca si cand Pokemon Go e diavolul care a venit pe Pamant sau ca e o forma a Apocalipsei. Asta e o exagerare care poate alimenta unele isterii inutile", a subliniat psihologul.

El crede ca jocul i-a facut pe unii sa nu fie atenti in trafic. Cel mai probabil, ei nu sunt atenti de obicei si puteau face accident si vorbind pe WhatsApp, de exemplu.

"Pana la urma, daca nu esti constient ca faptele tale au consecinte - ca pana la urma la asta se rezuma - faci tampenii, fie ca te joci Pokemon Go, ca vorbesti pe WhatsApp sau ca esti angajat intr-un apel video pe telefon si nu esti atent pe unde mergi. Trebuie sa stii cand incepe distractia si cand se termina distractia", a sustinut psihologul.

Astfel, el considera ca utilizatorii trebuie sa fie capabili de urmatoarele lucruri:

1. sa se gandeasca la consecintele faptelor lor

2. sa mai aiba si alta treaba decat sa se joace.

Dar ce putem face daca cineva apropiat are un astfel de comportament?

"Ca prieten sau membru al familiei, este bine la un moment dat sa atragi atentia cuiva care are un astfel de comportament sau sa-ti pui o parere. Dar daca vii si o spui la modul 'tu esti un om rau, care faci numai prostii si esti inconstient', oamenii nu mai aud intentia din spate, o iau strict ca pe o acuza si vor reactiona evident invers intentiei.

Oamenilor nu le place sa auda ca ceea ce fac nu fac bine, asa ca mai bine le atragem atentia ca ceea ce fac are consecinte. Macar sa si le asume, sa le stie, sa le constientizeze", a incheiat George Chiriacescu.

Concluzie: Conteaza cat de responsabil te joci.