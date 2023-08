Zeci de victime într-un oraș din Ucraina atacat de Rusia. După modelul patentat de teroriști, bombele i-au vizat inclusiv pe copii și pe salvatori FOTO VIDEO

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi 31 au fost rănite, inclusiv salvatori, după ce rachete ruseşti au lovit clădiri rezidenţiale din Pokrovsk, un oraş din regiunea estică Doneţk, în cursul zilei de luni, 7 august.

Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de interne Ihor Klimenko, citat de Reuters şi CNN.

Au fost două raiduri de atacuri cu rachete. Potrivit lui Klomenko, patru civili au murit în primul atac, iar un oficial din cadrul serviciilor de urgenţă din Doneţk a fost ucis în timpul celui de-al doilea atac.

"În timpul bombardamentelor repetate, adjunctul şefului Direcţiei principale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Doneţk a fost ucis", a declarat Klimenko. "Alţi 4 salvatori, 8 poliţişti şi 3 civili au fost răniţi. Eroii noştri au fost primii care au ajuns la locul bombardamentelor pentru a ajuta oamenii", a spus Klimenko.

"Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în curs de desfăşurare. Îndepărtăm moloz, salvăm oamenii din teroarea rusă", a adăugat Klimenko.

Videoclipuri şi fotografii publicate de oficialii ucraineni arată oameni care caută printre dărâmături, inclusiv un bloc de locuinţe cu cinci etaje grav avariat.

Photos of the rescue operation and debris removal in #Pokrovsk are published by the State Service for Emergency Situations.

According to the latest data, 31 people were injured in Pokrovsk, including 19 police officers, 5 emergency workers and 1 child. pic.twitter.com/HxBXhp3jQL