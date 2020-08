Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani: "Eu cred ca suntem favoriti" in meciul cu CSM Poli Iasi

"Pentru noi este putin dificil pentru ca venim dupa o deplasare lunga in Kazahstan si probabil ca oboseala isi va spune cuvantul. Dar am un lot destul de bun, numeros, asa ca nu am de ce sa imi fac griji pentru meciul de duminica. E clar da Botosani este favorita in meciul cu Poli Iasi. Tinand cont de tot ceea ce se intampla in aceste momente la echipa noastra, eu cred ca suntem favoriti. Insa este un derby al Moldovei si cu siguranta va fi incrancenat. Sunt doua echipe, una care joaca in cupele europene si alta care isi doreste sa ramana in Liga I si automat ambitiile sunt mari din toate punctele de vedere", a afirmat Croitoru.Acesta a precizat ca se gandeste numai la victorie duminica. "Nu m-a surprins ca Daniel Pancu a ales sa antreneze la Iasi, era chiar de asteptat. El a jucat ani buni la un nivel foarte inalt, este iesean, asa ca era normal sa se intoarca si acasa la un moment dat. El si-a lasat amprenta cam peste tot pe unde a fost... iar din punctul meu de vedere a inceput bine la Iasi, cu o victorie. Il felicit pe aceasta cale si il astept duminica. Eu numai la victorie ma gandesc, si nu numai acum, cu Poli Iasi. Eu nu am teama de nimeni, respect orice adversar, dar pe teren mai putin pentru ca e o lupta si cine e mai puternic castiga. Asa ca imi doresc ca duminica echipa mea sa fie mai puternica", a mentionat Marius Croitoru.Echipa de fotbal FC Botosani intalneste, duminica, de la ora 15:30, pe teren propriu, formatia CSM Poli Iasi, intr-o partida contand pentru etapa a 2-a a Ligii I.