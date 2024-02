Liga I: Poli Iasi - Ceahlaul 1-0

Duelul moldav din etapa a 22-a a Ligii I, dintre Politehnica Iasi si Ceahlaul Piatra Neamt a adus castiga de cauza iesenilor care s-au impus la limita cu 1-0.

Unicul gol al partidei a fost reusit de gazde in ultimul minut de joc al primei reprize, cand Balba a reluat in poarta cu o lovitura de cap, dintr-o centrare venita de la Miclea. Repriza secunda nu a mai adus nimic notabil in jocul celor doua echipe.

Poli Iasi se afla pe locul 10 in clasamentul Ligii I, cu 26 de puncte, in timp ce Ceahlaul ocupa in continuare un loc retrogradabil, pozitia 15 cu 20 de puncte.