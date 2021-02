Poli Iasi a depus contestatie dupa meciul amanat din cauza cetii cu echipa lui Hagi. Ce reclama moldovenii

Moldovenii merg mai departe si vor chiar victoria la "masa verde"."Am depus contestatie. Se putea juca, cei de la Viitorul nu au vrut sa dea drumul la nocturna. In opinia mea se poate acorda 3-0 la masa verde, asa s-a intamplat si la Iasi. La noi nu a functionat nocturna, iar aici ei nu au vrut sa aprinda instalatia.Probabil le convine mai mult sa joace din primul minut cu Poli Iasi, decat sa mai aiba la dispozitie 20 si ceva de minute. Se vedea din poarta in poarta, se putea juca, asa cum a spus si Andrei Cristea. Am depus contestatie, vom vedea ce se va decide", a spus presedintele clubului Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, pentru Digi Sport Gica Popescu , presedintele de la FC Viitorul, nu are nimic impotriva faptului ca Poli Iasi a depus contestatie."Este dreptul lor sa depuna contestatie, orice echipa poate face acest lucru. Regulamentul spune ca un meci nu se poate disputa daca vizibilitatea este sub 150 de metri. Arbitrii au intrat pe teren la ora 16, au amanat meciul cu o ora, dupa care au decis ca nu se poate juca. Am fost pe teren, nu se vedea! Asistentii nu puteau sa vada pana in partea cealalta.Totul s-a petrecut conform regulamentului, de ce nu putem sa respectam regulamentul? Ne legam de tot felul de lucruri", a spus Popescu pentru Digisport.Meciul FC Viitorul - Poli Iasi a fost programat initial luni, insa din cetii a fost oprit in minutul 68 si a fost amanat o zi.Partida de la Ovidiu nu s-a putut disputa nici marti, de la ora 17.00, din cauza cetii si se va juca din primul minut la o data ce va fi anuntata ulterior.