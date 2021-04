Victorie mare pentru echipa lui Hagi in lupta pentru salvarea de la retrogradare

Au marcat: Ciobanu '7 (p), Ciobanu '22 (p), Jo Santos '90+20-1, min. 7: Benzar a fost faultat in careu de De Iriondo, iar arbitrul a dictat penalti. Ciobanu a transformat lovitura de la 11 metri;0-2, min. 22: Tsoumou a fost faultat in careu de Branescu, iar Ionut Coza a dictat din nou penalti, pe care tot Ciobanu l-a transformat0-3, min. 90+2: Jo Santos a stabilit scorul final cu un sut din coltul careului mic.Au evoluat urmatoarele echipe:Poli Iasi: Branescu - Onea, De Iriondo, Baxevanos, Busu - Mihalache (Vega '61) - Platini, Vanzo, Passaglia, A. Stan (Popadiuc '8, Mensah '61) - Duranovici. Antrenor Nicolo Napoli FC Voluntari: Cojocaru - Benzar (Gradinaru '59), Mladen, Dobrosavlevici (Grameni '46), Pedroso - C. Matei (Buta '75), Artean, Boboc - G. Ganea (Jo Santos '63), Tsoumou, Ciobanu (Babunski '76). Antrenor Catalin Anghel.Cartonase galbene: Branescu '21, De Iriondo '25 / Dobrosavlevici '42, Ganea '59, Gradinaru '68, Matei '72, Babunski '76, Pedroso '85Arbitri: Ionut Coza - Ciprian Florin Dansa, Imre-Laszlo Bucsi - George Catalin Gaman;Observator de arbitri : Iosif Olah.Clasament: 1. Chindia Targoviste - 30 de puncte, 2. FC Arges - 27, 3. UTA - 25, 4. Gaz Metan Medias - 24, 5. Astra Giurgiu - 24 de puncte, 6. FC Voluntari - 23, 7. FC Viitorul - 22, 8. FC Hermannstadt - 16, 9. Dinamo - 15, 10. Poli Iasi - 14.