Poli Iasi s-a distrat cu FC Arges

Politehnica Iasi s-a distrat cu FC Arges, invingand formatia pitesteana cu scorul de 4-0, intr-o partida contand pentru etapa a 29-a a Ligii I.

Prima repriza a fost mai degraba linistita si echilibrata. Fazele de poarta n-au lipsit, dar actiunile celor doua formatii nu au contat pe tabela de marcaj, ce a ramas 0-0 pana la pauza.

Repriza secunda a apartinut in totalitate iesenilor, trupa lui Bergodi distrandu-se cu elevii lui Badea. Cristea a dat tonul in minutul 62 si a fost urmat de Miclea 10 minute mai tarziu, ambii marcand din pase venite de la Bresnjak. Pentru a nu ramane dator in fata portii, Bresnjak a marcat si el in minutul 77, iar Cristea a inchis tabela in minutul 90, consemnand cea mai mare victorie a iesenilor din acest sezon.

In urma victoriei, Poli Iasi a acumulat 31 de puncte si ocupa locul 14 in clasamentul Ligii I.

