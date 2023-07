Gol "de pe altă planetă" marcat în Superliga din România: cum s-a terminat meciul dintre Iași și Hermannstadt

Echipa FC Hermannstadt a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, fornaţia Poli Iaşi, într-un meci contând pentru etapa a doua din Superligă

La Iaşi, gazdele au avut o bară în minutul 10, prin Alin Roman, dar cei care au deschis scorul au fost sibienii. Neguţ a profitat de o gafă a unui ieşean, a făcut o cursă până în careu, unde i-a pasat lui Silviu Balaure şi acesta a înscris. Gazdele au mai avut o ocazie, prin Andrei Gheorghiţă, în minutul 25, şi la pauză a fost 1-0 în favoarea sibienilor.

În minutul 57 Silviu Balaure a primit o pasă în careu de la Dragoş Iancu, a pătruns şi a marcat pentru 2-0. Ieşenii au replicat prin Jatoba, care a primit de la Luis Phelipe şi a înscris, reducând din diferenţă. Gazdele au rămas însă în zece din minutul 81, după eliminarea lui Robert Ion – intrare tare la Mino Sota. Mino Sota a trimis în bară în minutul 85, anunţând parcă golul lui Gabriel Iancu – reuşită superbă, cu călcâiul, care a stabilit scorul final, 3-1 pentru sibieni, într-un meci a cărei repriză secundă a fost prelungită cu numai puţin de 13 minute.

"Out of this world" - Din altă lume, a spus comentatorul DigiSport despre golul lui Gabi Iancu.

POLI IAŞI: Ailenei - Kouadio, Fl. Ilie (Tincu 60), Katanec, S. Şerban – A. Roman (Vojtus 78), Vaşvari (Marchioni 46), Itu (R. Ion 46) - Jatoba, S. Harrison (Luis Phelipe 61), A. Gheorghiţă. ANTRENOR: Leo Grozavu

FC HERMANNSTADT: Letica - Butean, Găman, I. Stoica, Opruţ - Sota Mino, Baba Alhassan (Biceanu 65) – S. Balaure (P. Petrescu 83), Neguţ (G. Iancu 64), D. Iancu (Jipa 64) – D. Paraschiv (Ad. Petre 90). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

