Bilete epuizate la Poli Iasi - Steaua

Biletele pentru intalnirea de duminica seara dintre Politehnica Iasi si Steaua Bucuresti au fost vandute in totalitate, conform presedintelui Sorin Boca.

"Pentru partida cu Steaua, noi am pus in vanzare 5.900 de bilete. Casele de bilete au fost deschise sambata la ora 9.00, insa cozile pentru tichetele la meciul cu Steaua se formasera cu mult timp inainte. Astfel, biletele au fost epuizate in aproximativ doua ore. Acest lucru nu poate decat sa ne bucure. inseamna ca lumea doreste sa vina sa vada la lucru echipa favorita si stadionul va fi arhiplin", a declarat Boca.

Conducerea gruparii iesene va pune la dispozitia suporterilor stelisti alte 600 de bilete.

