Daniel Pancu este noul antrenor al echipei Poli Iasi

"Cel mai renumit fotbalist iesean va conduce colectivul tehnic al CSM Politehnica Iasi. Dupa foarte multi ani, clubul din Copou va avea in frunte doi dintre cei mai iubiti jucatori crescuti la Iasi: antrenorul Daniel Pancu si presedintele Ciprian Paraschiv. Daniel Pancu a acceptat provocarea de a antrena echipa la care s-a format si a debutat in prima liga din Romania.Asemeni presedintelui Ciprian Paraschiv, noul tehnician a ales cu sufletul, hotarat sa-si treaca in impresionantul palmares de jucator si succese de rasunet pe banca tehnica", a anuntat Poli Iasi.Daniel Pancu, nascut la Iasi pe 17 august 1977, a inceput fotbalul ca portar, la varsta de 7 ani, sub comanda regretatului Kurt Gross la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii. La 17 ani a facut pasul spre prima echipa si a contribuit la promovarea din 1995 sub comanda antrenorilor Leonida Antohi si Mihai Danila.Din Copou a ajuns in Giulesti unde s-a impus repede, gratie calitatilor sale, devenind unul dintre jucatorii exponentiali ai echipei care a castigat Cupa Romaniei in 1998 si campionatul un an mai tarziu. Au urmat transferul in Italia, la Cesena, revenire la Rapid , apoi, cea mai buna perioada a carierei sale, in Turcia, la Besiktas Istanbul cand a castigat si un titlu de campion. A bifat 27 de selectii la prima reprezentativa pentru care a marcat de 9 ori. In afara revenirilor la Rapid, a mai imbracat tricourile formatiilor Bursaspor (Turcia), Terek Grozny (Rusia), TSKA Sofia (Bulgaria), FC Vaslui si FC Voluntari. A adunat 49 de prezente in cupele europene in care a inscris 16 goluri