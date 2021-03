Masura radicale la Poli Iasi: demiteri si taieri de salariu

Antrenorul Andrei Cristea a fost demis din functie. Nu va pleca insa de la Iasi, isi va continua activitatea de fotbalist, pe care a avut-o si inainte sa fie numit pe banca tehnica a moldovenilor.Un nou antrenor va fi numit la echipa in zilele urmatoare.In plus, si directorul de scouting Toni Helesteanu a fost indepartat din functie din cauza transferurilor proaste facuta la echipa din Iasi, scrie prosport Totodata, presedintele Ciprian Praschiv a fost sanctionat cu 10% din salariu, timp de trei luni.Intrebat la Digisport despre salariul sau brut de 53 000 de lei, seful clubului moldovean a dezvaluit amanunte legate de mandatul sau la Iasi."Nu stiu daca salariul meu este motivul pentru care Iasiul este pe acest loc. Eu nu va intreb ce salariu aveti. Nu pot sa confirm, suntem o institutie privata, un ONG. Am avut, pe perioada starii de alerta, o situatie in care s-au putut plati salarii de la primarie.Dar e altceva, nu e un salariu de la statSa va spun ce-am facut pentru acest salariu. Am venit in martie, am gasit un club aproape de faliment. De la doua milioane de euro, am redus deficitul in pandemie, la un milion.Primaria ne ajuta cu stadionul, intr-adevar. Pe perioada starii de alerta a fost legea 55, care permite o derogare si se pot plati salarii din banii primariei", a declarat Praschiv la digisport Si primarul Mihai Chirica deplange situatia in care a ajuns echipa poli Iasi."Mi-am respectat, in cea mai mare parte, promisiunile facute catre acest club, si ei si Consiliul Local. N-am niciun angajat la primarie care sa aiba, in momentul de fata, capacitatea de a antrena clubul Politehnica Iasi. Clubul nu este inregistrat pe Consliul Local, deci trebuie sa incercam prin dialog sa ii determinam sa faca ceva la club.E o situatie care nu a trecut cu vederea, pot sa spun ca rezultatul de ieri (n.r cu Voluntari) mi-a stricat ziua fata de multe alte probleme pe care le-am avut, nu o voi lasa sa treaca asa neobservata", a spus primarul orasului Iasi, Mihai Chirica, la digisport.Echipa moldoveana este pe ultimul loc in Liga 1, cu 16 puncte din 24 de meciuri CITESTE SI: