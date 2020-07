Drama traita de un jucator strain in fotbalul romanesc: "M-au dat afara din hotel. Nu aveau nici hartie igienica la toaleta"

Habib Habibou a venit in iarna, in Moldova, pe un salariu de 7000 de euro, la dorinta antrenorului Mircea Rednic A acceptat pe loc, mai ales ca venea dupa o accidentare grava, insa nu stia ce-l asteapta in Romania."In pandemie au inceput problemele.Mi-au zis ca trebuie sa plec de la hotel pentru ca s-a inchis.Hotelul nu se inchisese, dar a trebuit sa ma mut in apartamentul unui jucator care plecase la familie. Am stat in apartamentul lui Serban pe toata perioada, fara familie, singur", a spus Habibou pentru Gazeta Sporturilor.Perioada grea a fotbalistului la Poli Iasi nu s-a terminat aici. Nu a fost platit, nici nu a mai jucat si a fost dat afara de la antrenamentele primei echipe."Nu am vorbit cu nimeni pana acum, dar n-am mai suportat. Ma intreb unde naiba am ajuns. A fost un soc pentru mine. Asta nu e fotbal.Imi astept banii si imi duc contractul la capat. Daca imi platesc salariile integrale, maine voi pleca.Uite, iti mai dau un exemplu. La un antrenament al primei echipe, m-am dus si eu la gard sa ma uit.Stateam pe margine si ma vede Rednic: "Mai esti aici?". I-am zis: "Da, de ce? Vrei sa plec?Dati-mi banii si plec". A zis: "Olalalala, ai o gramada de bani si tu mai stai aici.". Apoi i-a strigat fizioterapeutului sa nu stea langa mine, sa nu-mi vorbeasca.I-am zis: "Sunt dezamagit de tine", a declarat Habibou pentru gsp.Ajuns la 33 de ani, fotbalistul african a jucat in Qatar, in prima liga begiana, la Steaua , in prima liga franceza, unde si-a asigurat linistea finaciara. Nu credea ca la Iasi va trai drama vietii sale.