Un nou stadion modern in Romania

Anuntul a fost facut de primarul orasului Iasi, Mihai Chirica, care a mai dezvaluit si ca arena va avea 25.000 de locuri si va costa in jur de 75 de milioane de euro.Fondurile pentru viitorul stadion de la Iasi ar urma sa vina din mai multe surse: europene, guvernamentale, locale sau imprumuturi."Chiar in aceasta saptamana a venit echipa de proiectanti si pentru stadion, si pentru sala polivalenta. Stadionul va fi clasificat UEFA de clasa 4, deci permite orice meci international, la orice nivel", a spus edilul pentru Prosport "Are circa 25.000 de locuri, are o arhitectura deosebita, va fi ceva unic. Se lucreaza la devizul general, costul mediu per scaun va fi intre 2500 si 2800 de euro, ceea ce inseamna ca acest stadion se va duce spre 75-76 milioane de euro", a adaugat Chirica.Primarul Mihai Chirica a mai declarat ca arena din Iasi va fi gata in 4-5 ani.