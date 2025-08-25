Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu noua echipă: "Acum asta e misiunea mea"

Tibor Selymeș (55 de ani) a semnat cu Poli Iași. Ultima dată antrenor la Știința Miroslava, fostul fundaș stânga al echipei naționale a îmbrățișat o nouă carieră.

Fostul internațional Tibor Selymeș a fost numit în funcția de director tehnic al Academiei Poli Iași.

"Născut pe 14 mai 1970, la Bălan, județul Harghita, Tibor Selymeș este cetățean român, maghiar și belgian, un om al fotbalului european în adevăratul sens al cuvântului. Deține Licența UEFA PRO, cea mai înaltă calificare în antrenorat, și vine la Iași cu o experiență de peste 30 de ani în fotbal", se arată în comunicatul clubului.

Selymeș a declarat că e încântat de noua provocare.

"Am avut șansa să joc fotbal la cel mai înalt nivel, să fiu parte din Generația de Aur și să învăț din cele mai bune școli europene. Acum, misiunea mea este să ofer copiilor din Iași oportunitățile pe care eu le-am avut și să construim împreună un model de academie care să inspire întreaga Românie. Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței, a disciplinei și a visurilor împlinite prin fotbal.

Fotbalul este o școală a vieții. Copiii care vin la academie nu învață doar să joace fotbal, ci și să muncească în echipă, să se disciplineze și să creadă în visurile lor. Îmi doresc ca Academia de Fotbal Politehnica Iași să fie locul unde fiecare copil descoperă bucuria sportului și puterea de a deveni cea mai bună versiune a sa.

Cred în puterea fotbalului de a schimba vieți. La Iași, vom construi o academie modernă, în care pasiunea întâlnește disciplina, iar tehnologia accelerează progresul. Vreau ca fiecare copil să aibă un drum clar de creștere, iar fiecare părinte să vadă în sport o investiție în viitor."

