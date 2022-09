Poliomielita, boala care provoacă paralizie, pare că reîncepe să își facă apariția deși virusul fusese eradicat de ani buni. După ce în vara aceasta polio a fost detectat în apa de canalizare din Londra, la începutul toamnei, New York a declarat stare de urgență după ce același virus a fost descoperit în probe de apă reziduală.

În România nu a fost făcut niciun anunț în acest sens, însă acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fim foarte vigilenți. Experții spun că avem un grad bun de imunizare pentru această boală, prin vaccin, însă, ca să stăm liniștiți, ar trebui să creștem numărul vaccinărilor.

Dr. Marius Geantă: ”Pentru polio, rata de vaccinare optimă este de 85%”

În Europa, momentan, această problemă se găsește pe agenda de sănătate publică.

Dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că deși nu avem un risc iminent de infectare în masă cu polio, trebuie să rămânem vigilenți.

”Este de urmărit și acest subiect care a determinat o îngrijorare de sănătate publică în Londra și New York prin identificarea virusului poliomielitic în apele reziduale. Este de văzut dacă această situație nu va fi regăsită și în alte țări, chiar și în România.

Rata de vaccinare anti-polio în țara noastră este de 75%, un astfel de ser fiind regăsit în schema națională de vaccinare. Însă aceasta nu este obligatorie, părinții putând refuza imunizarea copiilor.

Pentru polio este considerat optim 85%. Aici este o discuție de la caz la caz și astfel se stabilesc și procentele care sunt menite să asigure imunitatea de turmă. Dar trebuie luate în considerare și caracteristicile virusului. De aceea diferă acest prag. Pentru unele virusuri, rata de vaccinare optimă poate fi de 85%, pentru altele, de 95%.

Ads

Ca să avem o siguranță mai mare, deși în România nu au fost identificate cazuri de poliomielită de multă vreme, ar trebui să creștem gradul de vaccinare.

Dar nu este un risc iminent. Este un subiect care a apărut pe agenda de sănătate publică în Europa și, evident că trebuie să îl avem în vedere, să fim vigilenți. Însă nu cred că se va transforma într-o mare problemă de sănătate publică”, a explicat medicul.

Varianta Covid care ar putea înlocui Omicronul

Deși pare că scăpăm de pandemia de Covid, o alta variantă începe să fie în atenția specialiștilor. Nu vorbim despre una care să provoace îngrijorare însă nici nu putem exclude o situație în care ar putea ca o mutație să readucă valurile nedorite de infectări. Situația la nivel național, așa cum se vede din datele oficiale în acest moment, rămâne sub control.

”Pe ce date sunt până acum, este aproape finalul lunii septembrie, suntem, oriunde în lume, într-o situație mai bună ca în martie 2020 ca număr de cazuri. Pare că atât la nivel global cât și la nivel național, pandemia a încetinit.

Ads

Pe de altă parte, dacă ne uităm la variantele care sunt acum sub radar și care ar putea să le înlocuiască pe cele care au determinat valurile din acest an, ar fi una derivată din BA.2 Se numește BA.2.75.2 care în ultimele săptămâni pare că are un avantaj competitiv însă nu este o creștere accelerată.

Iar dacă aceasta va fi varianta care le va înlocui pe celelalte, probabil că există la nivelul populației un grad de imunitate deja creat provenit din vaccinare sau ca urmare a infectărilor anterioare și, pe de altă parte, diferența de celelalte valuri, dacă va fi o astfel de variantă derivată din BA1-BA.2 sau BA.4- BA.5, avem aceste vaccinuri bivalente actualizate care pot fi folosite la categoriile la risc, adică persoanele care au boli cardiovasculare, obezitate, diabet, boli autoimune, diverse tipuri de cancer, persoane în vârstă sau cele expuse prin profesie riscului de infectare.

Dacă nu apare o variantă care să fie ca o ”lebădă neagră”, adică să fie acum sub radar și să aibă caracteristici care să o facă foarte transmisibilă sau complet rezistentă față de protecția oferită de vaccinuri sau cea naturală și care să determine forme clinice de boală mai grave decât Omicron, cred că putem să ne gândim că vom trece de următoarele trei luni având control asupra pandemiei.

Ads

Nu aș merge cu predicția mai departe de trei luni din motive care țin de felul cum au început și s-au terminat valurile anul acesta. Însă acest lucru nu înseamnă că nu am putea avea un nivel bun de control toată iarna din punct de vedere al Covid”, a mai spus specialistul în sănătate publică.

Chiar și după începerea anului școlar, numărul infectărilor nu a crescut alarmant, ceea ce înseamnă că și copiii au o imunitate la acest virus.

”Celălalt risc, îngrijorarea legată de revenirea la școală, legitimă de altfel, nu s-a translatat și în cifre. Nu avem un număr considerabil de infectări și nici număr mai mare de complicații. Acest lucru indică, din punctul meu de vedere, faptul că la nivelul populației, inclusiv al copiilor un mix imunitare care și-a făcut treaba.

Dar nu putem exclude total să apară o variantă nouă din punct de vedere biologic pe care acum nu putem să o caracterizăm și nici nu-i putem intui comportamentul. Dar dacă mă întrebați în momentul de față, pentru că avem multe instrumente la dispoziție, pandemia nu ar trebui să ne mai pună probleme”, a mai spus Marius Geantă.

Ads

Ce facem cu gripa și variola maimuței

”Referitor la gripă, acesta este un subiect care trebuie urmărit cu aceeași atenție pe care o avem în legătură cu Covid-19 pentru că venim după doi ani în care circulația virusului a fost limitată de restricții”, este de părere specialistul.

”Aici este de văzut care este compoziția antigenică a virusului gripal care va circula și care va fi impactul din punct de vedere medical al infectării. Din acest motiv este recomandabilă vaccinarea persoanelor la risc. Noi știm, din anii prepandemici că gripa producea un număr nedorit de mare de decese în România, în special pe fondul vaccinării scăzute. Astfel, pentru că urmează un sezon gripal cu multe incertitudini, cred că o recomandare fermă a vaccinării categoriilor cu risc, are foarte mult sens, poate mai mult decât era înainte de pandemie.

Am văzut că în anii anteriori sezonul gripal s-a decalat foarte mult. Însă poate fi în noiembrie-decembrie, deci acum ar fi perioada optimă de vaccinare”, a mai comentat medicul.

Deși numărul cazurilor de variola maimuței a crescut la nivel global, se pare că România nu are motive de îngrijorare. Numărul cazurilor este destul de mic și ținut sub control.

”Mai este și monkeypox. Însă se pare că aici am ajuns într-un punct de echilibru la nivel european ceea ce este foarte bine și pare să continue trendul acesta. România nu a raportat foarte multe cazuri ocirum”, a mai spus dr. Marius Geantă.

Ads