Indemnizațiile Brute Plătite (IBP) de către societățile de asigurare, autorizate și reglementate în România, au marcat o creștere substanțială în primul trimestru al anului 2023. Cea mai importantă clasă de asigurări generale care acoperă RCA și CMR a înregistrat o scădere substanțială a cheltuielilor de administrare, conform Raportului privind evoluția pieței asigurărilor în primul trimestru al anului 2023 publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Societățile de asigurare supravegheate și reglementate de ASF au subscris prime de aproximativ 4,7 miliarde de lei, în primele 3 luni din 2023, cu circa 2% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată Raportul ASF privind evoluția pieței asigurărilor în primul trimestru.

Primele brute subscrise pe zona asigurărilor generale au ajuns la 3,95 miliarde de lei, în timp ce în asigurările de viață au ajuns la vânzări de 794 de milioane de lei. Indemnizațiile Brute Plătite (IBP) de firmele de asigurare, pe de altă parte, au urcat până aproape de 1,8 miliarde de lei, marcând o creștere de circa 23% față de primul trimestru din 2022.

Daunele din RCA păstrează cea mai mare pondere în totalul plăților, cu peste 58%, după o creștere de 35% față de anul precedent. Cealaltă categorie de asigurări auto, CASCO, are o pondere de 30% în totalul plăților, cu o creștere de doar 7%, arată sursa citată.

Mai multe inundații și cutremure în 2023, reflectate în polițele de asigurări

Avansul plăților în ceea ce privește asigurările de incendiu și calamități naturale a crescut cu aproape 50% față de 2022, pe fondul inundațiilor din ce în ce mai dese și mai ales al reactivării unor zone seismice considerate „adormite”, cel mai cunoscut exemplu fiind zona Gorj.

Asigurările de locuință au crescut cu peste 60%, acesta fiind cel mai mare avans din ultimii cel puțin 15 ani. Totuși, asigurările de incendiu și calamitate, majoritatea polițe de asigurare a locuințelor, rămân profitabile pentru firmele de asigurare, conform indicatorilor analizați în Raportul ASF.

CASCO și RCA nu ar trebui să se scumpească în perioada următoare

Rata combinată a daunei, adică raportul dintre ieșirile totale ale asigurătorilor (plăți de daune plus cheltuieli administrative și de distribuție) a fost de sub 80% în primul trimestru din 2023, ceea ce înseamnă că din fiecare 100 de lei încasați, firmele de asigurare au rămas cu 20 de lei sub formă de profit. Reprezentanții ASF indică faptul că încă nu sunt motive pentru ca românii să se aștepte la o scumpire a polițelor.

Raportul arată și că cheltuielile administrative și de vânzare au scăzut substanțial în cazul RCA, până aproape de nivelul din tariful de referință. Pe de altă parte, în cazul CASCO și RCA, rata combinată a daunei sare de 100%, ceea ce arată că, pe medie, asigurători pierd bani. Pe ambele clase, rata daunei se învârte în jurul a 103%, adică pentru fiecare 100 de lei încasați sub formă de primă, societățile de asigurare plătesc 103 lei sub formă de daune și cheltuieli.

Atât în cazul CASCO, cât și în cazul RCA, rata combinată a scăzut substanțial față de 2022. La CASCO scăderea este de la peste 111%, iar la RCA de la 105%, arată datele ASF, iar asta înseamnă că societățile de asigurare au mai puține motive să scumpească polițele.

În cazul RCA, ajustarea vine și ca rezultat al scăderii substanțiale a cheltuielilor administrative și de achiziție, în principal pe fondul scăderii comisioanelor plătite brokerilor. Cheltuielile totale s-au redus cu peste 26% sau 10 puncte procentuale, până la 27,04%, foarte aproape de nivelul de 25% luat în calcul în determinarea tarifului de referință.

