Asigurarea pe care o are doar 1 din 5 locuințe, deși e obligatorie prin lege. Proprietarii riscă o amendă

În România există două tipuri de asigurări obligatorii: prima se adresează persoanelor care dețin mașini, iar a doua este asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de teren și inundații), adică polița PAD.

În ciuda acestui fapt, foarte puțini români au locuința asigurată. Nu numai că, în cazul unui incident, nu vor primi despăgubiri, dar pot primi o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Doar 1 din 5 locuințe are o poliță PAD

Deși este obligatorie pe lege, doar 1 din 5 locuințe are o poliță împotriva dezastrelor naturale. Totodată, conform studiului “Percepția românilor față de asigurările de locuințe - 2022”, realizat de IRES la solicitarea Uniuni Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), doar 29% dintre români spuneau că intenționează ca în anul în curs să își protejeze casele, încheind ambele polițe de asigurare a locuințelor, atât cea obligatorie (PAD), cât și cea facultativă.

Asta deși 82% dintre români știu că trebuie să își asigure locuința împotriva dezastrelor naturale: cutremure, inundații și alunecări de teren, prin polița PAD.

Ce riscă românii care nu au poliță PAD

Persoanele care nu au locuința asigurată conform legii nu vor primi despăgubiri în cazul unui dezastru natural și vor fi amendați.

Concret, în situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor.

În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Cât costă asigurarea PAD

În funcție de tipul locuinței, polița obligatorie costă între 10 și 20 de euro pe an, iar în cazul unui dezastru natural, primiți despăgubiri cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro.

Locuință tip A - 20 euro/ an

Locuința tip A are o sumă asigurată de 20.000 euro, iar pentru aceasta acoperire trebuie să plătim 20 de euro pe an, adică 8 lei pe luna. O locuință de tip A este o construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic.

Locuința tip B - 10 euro/ an

Locuință tip B are o sumă asigurată de 10.000 euro, iar pentru această acoperire trebuie să plătim 10 euro pe an, adică 4 lei pe lună. O locuință de tip B este o construcție cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic (ex. chirpici).