Care sunt categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea plafonării pentru polițele RCA. Anunțul făcut de vicepreședintele ASF

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:21
Mașină deschisă cu telecomanda FOTO Pixabay

Sorin Mititelu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil cu sectorul asigurărilor în cadrul instituţiei, a vorbit marți, 16 septembrie, despre creșterile RCA, după ridicarea plafonării. Mititelu a explicat care sunt categoriile unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri de prețuri.

Vicepreședintele ASF a subliniat faptul că, după analizele făcute, a reieșit că, de fapt, „creșterile nu sunt generale și nu sunt nici chiar atât de mari”, relatează Digi24.

„Din analizele pe care le-am făcut și sunt pe date certe, pentru că am colectat datele privind polițele încheiate în luna iulie 2025 și le-am raportat la ce date aveam despre luna iunie 2025, dar chiar și față de perioada de acum 12 luni, adică august 2024, evoluția pe ansamblu nu este deloc așa de mare sau creșterile nu sunt generale și nu sunt atât de mari așa cum le-ați prezentat.

Per total, dacă ar fi doar iulie-iunie 2025, deși nu este chiar o comparație corectă 100%, întrucât au structuri diferite, aceste portofolii sunt alte mașini, cu alte cuvinte, o analiză mai apropiată, mai corectă ar fi fost între iulie 2025 și august 2024.

Ei bine, per total portofoliu, absolut toate tipurile de vehicule, creșterea nu a fost, a primei medii, cu mai mult de 1%. Iar dacă mergem în detaliu și ne uităm pe câteva categorii de vehicule, ei bine, la autoturisme, persoane fizice, în perioada menționată, creșterea a fost undeva la 3%.

În interior sunt, evident, alte categorii de vehicule, alte segmente și bineînțeles, în acest grup mare, de care spuneam, de sute de mii de contracte, sunt evoluții diferite. Eu vă pot da și o prezentare cum a evoluat,” a explicat Mititelu.

Vicepreședintele ASF a fost întrebat care sunt categoriile unde au fost cele mai mari creșteri de prețuri, iar el a precizat că ajustările, dacă au loc, au loc doar din motive obiective.

„Am observat o evoluție, o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice în București-Ilfov, o scădere la mijloacele de transport marfă, ușoară scădere, dar aici evoluțiile sunt influențate destul de mult de mecanismul asiguratului cu risc ridicat. O ușoară scădere în anumite segmente la autoturisme persoane fizice în restul țării.

Deci acestea sunt câteva tendințe la nivel de segment, însă per total, evoluțiile n-au fost majore. N-a fost acea creștere anunțată ca fiind una spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie. În momentul de față, sistemul acesta este destul de echilibrat. Ajustările, dacă au loc, au loc din motive obiective,” a mai afirmat Sorin Mititelu.

Oficialul ASF a anunțat, tot la digi24.ro, că, în a doua parte a lunii septembrie, vor apărea rezultatele unei noi analize a prețurilor.

„Urmează în această perioadă, practic colectăm datele din întreaga piață. În partea a 2-a a lunii vom avea o analiză similară. Nu toți suntem la fel, nu aceeași mașină și aceeași persoană face parte din același segment și nu toți asigurătorii, de altfel, asigurătorul, fiecare în parte are metode proprii de calcul al prețului de stabilire a ofertei de preț, astfel că vor fi întotdeauna diferențe.

Ceea ce este aparent similar, de fapt, atunci când se analizează și se iau în calcul diverși factori de risc, se ajunge la rezultate diferite. Deci această comparație simplistă nu este totuși potrivită. La fel de bine poți să fii în clasa B8 de Bonus Malus, dar să fii încadrat paradoxal și în categoria asiguratului cu risc ridicat pentru că faci parte dintr-un grup, grupul în sine este considerat cu risc mai mare și are cotații în consecință,” a explicat Mititelu.

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

