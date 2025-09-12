Scandal în Poliția Brașov. Un agent a fost filmat în timp ce lovește un tânăr care era deja încătușat

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov a declanșat o anchetă internă după ce în mediul online a apărut un videoclip în care un polițist este surprins lovind un tânăr care provocase un scandal într-un local din municipiul reședință.

'Poliția Brașov se dezice ferm de orice comportament care nu reflectă valorile și principiile instituției pentru menținerea climatului de siguranță și ordine publică. Mai mult decât atât, orice situație care ridică suspiciuni privind nerespectarea cadrului legal, profesional și etic de către personalul propriu este cercetată de îndată, urmând ca deciziile să fie luate în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare', se precizează într-un comunicat remis vineri.

Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, când un echipaj de poliție a fost direcționat pentru a interveni, în urma primirii unui apel de urgență, la un scandal la un club din zona centrală a municipiului.

La fața locului a fost identificat un bărbat de 28 de ani, care s-ar fi manifestat violent atât în interiorul localului, cât și față de personalul de securitate al acestuia, motiv pentru care polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la sediul poliției, unde a fost sancționat contravențional, fiind deschis, de asemenea, un dosar penal.

În înregistrarea făcută publică în mediul online, unul dintre polițiștii prezenți la intervenție este surprins lovindu-l cu piciorul pe tânărul de 28 de ani, care era deja încătușat.

