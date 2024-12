Peste 3 tone de petarde și artificii, confiscate de polițiștii Capitalei. Percheziții la mai multe adrese

Poliţiştii Capitalei au identificat şi indisponibilizat, vineri, 20 decembrie, peste 3.200 de kg de articole pirotehnice, din categoriile F2, F3, F4, deţinute de către persoane neautorizate în scopul comercializării fără drept.

"Astăzi, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunii de comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni", a transmis DGPMB.

Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit faptul că mai multe persoane ar deţine articole pirotehnice, în vederea comercializării acestora, fără a avea acest drept.

"Faţă de persoanele vizate urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 lit. c) din Legea 126/1995.

