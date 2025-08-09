Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 12:38
663 citiri
Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova
Mașină de poliție/ FOTO Pixabay

Doi cetățeni americani sunt cercetați de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, după ce au prezentat la control permise de conducere emise în Statele Unite, dar nu aveau și documente internaționale care să le permită să conducă pe teritoriul României.

Incidentul s-a petrecut la 7 august, pe sensul de ieșire din țară, când cei doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, se aflau la volanul unor autoturisme înmatriculate în Republica Moldova. La control, ei au prezentat permise americane care conțineau datele și fotografiile personale, însă verificările polițiștilor de frontieră au arătat că nu dețin și permise internaționale.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au relatat că cei doi „au declarat că nu aveau cunoștință că au nevoie de un permis internațional pe lângă cel eliberat de statul american”. În consecință, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

Autoritățile precizează că, la finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Totodată, Poliția de Frontieră a reamintit prevederile art. 83 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: pe drumurile din România au dreptul să conducă titularii permiselor naționale eliberate de autoritățile statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, ale Uniunii Europene sau ale statelor cu care România a încheiat tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor.

Pentru cetățenii care dețin permise naționale emise de state care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere, nici ale Uniunii Europene și cu care România nu are tratate de reciprocitate, conducerea pe teritoriul României este posibilă numai în posesia unui permis internațional, a subliniat Poliția de Frontieră.

Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități
Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități
Președintele filialei județene Iași a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declarații făcute recent în ședința de Guvern...
Ambasadele sunt pline de oameni fără pregătire, detașați din primării și ministere. MAE se scuză și spune că nu a avut de ales. "Peste 40% din personalul tehnic este detaşat"
Ambasadele sunt pline de oameni fără pregătire, detașați din primării și ministere. MAE se scuză și spune că nu a avut de ales. "Peste 40% din personalul tehnic este detaşat"
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei....
#politia de frontiera, #Sculeni, #americani, #permis international, #permis de conducere , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE O aeronavă a căzut în curtea fabricii de vagoane din Arad. Doi oameni au murit. Una dintre victime, un pilot de linie cu 20 de ani de experiență
  2. Atac armat în cea mai circulată piață din New York. Atacatorul a împușcat 3 persoane și a provocat un haos general FOTO
  3. Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
  4. Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
  5. Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova
  6. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”
  7. Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare
  8. Românul care i-a ajutat pe americani să cumpere Alaska de la ruși. Povestea puțin cunoscută a lui George Pomuț. Trump și Putin decid soarta planetei în Alaska săptămâna viitoare
  9. Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte
  10. Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska