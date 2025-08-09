Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova

Doi cetățeni americani sunt cercetați de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, după ce au prezentat la control permise de conducere emise în Statele Unite, dar nu aveau și documente internaționale care să le permită să conducă pe teritoriul României.

Incidentul s-a petrecut la 7 august, pe sensul de ieșire din țară, când cei doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, se aflau la volanul unor autoturisme înmatriculate în Republica Moldova. La control, ei au prezentat permise americane care conțineau datele și fotografiile personale, însă verificările polițiștilor de frontieră au arătat că nu dețin și permise internaționale.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au relatat că cei doi „au declarat că nu aveau cunoștință că au nevoie de un permis internațional pe lângă cel eliberat de statul american”. În consecință, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

Autoritățile precizează că, la finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Totodată, Poliția de Frontieră a reamintit prevederile art. 83 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: pe drumurile din România au dreptul să conducă titularii permiselor naționale eliberate de autoritățile statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, ale Uniunii Europene sau ale statelor cu care România a încheiat tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor.

Pentru cetățenii care dețin permise naționale emise de state care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere, nici ale Uniunii Europene și cu care România nu are tratate de reciprocitate, conducerea pe teritoriul României este posibilă numai în posesia unui permis internațional, a subliniat Poliția de Frontieră.

