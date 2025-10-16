Migranți din Irak, Iran și Siria, capturați de Poliție la Calafat. Unde se ascundeau cetățenii care visau să ajungă ilegal în Vest VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:17
Migranți din Irak, Iran și Siria, capturați de Poliție la Calafat. Unde se ascundeau cetățenii care visau să ajungă ilegal în Vest VIDEO
Migranți din IraK, Iran și Siria, capturați de Poliție la Calafat FOTO Facebook/Sindicatul Europol

Poliţiştii de frontieră au descoperit joi, 16 octombrie, în apropierea staţiei de taxare Calafat - Vidin, 38 de migranţi care încercau să intre ilegal în ţară ascunşi în compartimentul de marfă al unui TIR ce transporta plăci din PAL, a anunțat Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Auto-marfarul a fost selectat pentru control, în apropierea staţiei de taxare Calafat-Vidin, de către poliţiştii de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu poliţiştii de frontieră bulgari. TIR-ul era condus de un un cetăţean bulgar, transporta plăci din PAL şi circula pe ruta Bulgaria - Polonia.

"La controlul amănunţit efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 29 de cetăţeni Irak, 5 Iran, 2 din Siria, unul din Turcia şi unul din Sudan", a precizat sursa citată..

În contextul numărului mare de persoane descoperite în compartimentul de marfă al TIR-ului, au fost mobilizate forţe suplimentare suplimentare de la STPF Dolj, Poliţia Municipiului Calafat şi din cadrul sectorului poliţiei de frontieră din Bulgaria.

Atât cei 38 de migranţi cât şi cei doi şoferi şi TIR-ului şi autovehiculul au fost predaţi autorităţilor din Bulgaria.

"La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră cu ocazia căreia au fost predaţi autorităţilor competente din Bulgaria cei doi şoferi bulgari, grupul de 38 persoane şi mijlocul de transport în care aceştia au fost ascunşi, pentru continuarea cercetărilor", a precizat sursa citată.

#politia de frontiera, #migranti ilegali, #Calafat , #politie
