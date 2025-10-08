Străinii din țări non-UE, obligați să ofere date biometrice la intrarea în România

Poliţia de Frontieră a României anunță că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe ale Uniunii Europene, care presupune colectarea datelor alfanumerice şi biometrice pentru cetăţenii care vin din ţări din afara UE, va fi operaţionalizat etapizat, începând de duminică, 12 octombrie. Datele biometrice includ patru amprente digitale.

„În România, sistemul va fi operaţionalizat etapizat, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (judeţul Constanţa), Stânca (judeţul Botoşani), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Sighet (judeţul Maramureş) şi Aeroportul Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile)”, informează Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) într-un comunicat transmis, miercuri, 8 octombrie.

Sistemul se va aplica doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

EES va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii non-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale.

Pe durata perioadei de tranziţie de aproximativ şase luni, paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

„La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră”, arată sursa citată.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor non-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

