Premierul Bolojan și ministrul Predoiu au discutat despre dispecerate integrate ale Poliției și Poliției Locale. Poate fi un pas spre reducerea numărului de polițiști locali

Autor: Mihai Diac
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 18:36
350 citiri
Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu și Bogdan Despescu - Foto Guvernul României, 12 septembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, 12 septembrie, cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în București și județul Ilfov, despre digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și despre dezvoltarea unor dispecerate integrate între Poliția Națională (cea subordonată MAI) și Polițiile Locale (cele subordonate primarilor).

Aceste dispecerate integrate ar permite "o mai bună coordonare a intervențiilor", anunță un comunicat transmis de Guvernul României.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Discuțiile au vizat teme de interes major pentru cetățeni, printre care: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în municipiul București și județul Ilfov; digitalizarea serviciilor destinate cetățenilor, în vederea creșterii accesibilității și reducerii birocrației; dezvoltarea și operaționalizarea unor dispecerate integrate care să reunească Poliția Națională și Polițiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervențiilor”, a precizat Guvernul României.

Premierul Bolojan și vicepremierul Predoiu "consideră că aceste inițiative urmăresc modernizarea serviciilor publice, creșterea siguranței rutiere și eficientizarea activității instituțiilor aflate în slujba cetățenilor", precizează comunicatul transmis de Guvernul României.

Pe de altă parte, amintim că, în contextul măsurilor de restructurare a administrației locale, premierul Bolojan a cerut și reducerea numărului de angajați de la nivel local, inclusiv a numărului de polițiști locali. Bolojan a precizat că acest lucru s-a realizat deja la Oradea (unde el a fost primar, apoi președinte al Consiliului Județean). Prin înființarea unor dispecerate unice, s-ar distribui mai bine misiunile între polițiști (cei din cadrul IGPR) și polițiștii locali.

#politia locala, #politie, #dispecerat trafic, #Politia Romana, #Ministerul de Interne, #mai, #Catalin Predoiu, #ilie bolojan, #bogdan despescu , #administratia
