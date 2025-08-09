Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”

Scene dintr-un videoclip de campanie MAI/ Colaj capturi de ecran: Facebook

Un clip unde MAI îi sfătuiește pe români să nu meargă cu arme neletale la nunți, ca să fure mireasa, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare. Materialul a fost pus pe pagina Poliției Române, dar a fost șters după câteva ore. Însă clipul a rămas la conturile care au apucat să-l descarce și să-l distribuie în nume propriu.

În imagini vedem simularea unei nunți, unde în primele cadre coboară mirii pe o scară decorată, dintr-un restaurant. Scenele următoare ne arată dansul mirilor, înconjurați de invitați, aruncatul buchetului de către mireasă, iar la un moment dat muzica se schimbă și intră pe scena de dans niște bărbați mascați, cu mitraliere în mână, pentru a fura mireasa.

Surpriza vine abia acum, întrucât participanții la nuntă își pun vestele de polițiști pe deasupra hainelor de eveniment și încep să le facă morală celor veniți să fure mireasa:

„Furatul miresei este o tradiție, însă folosirea armelor neletale nu este un joc”, spune mirele.

Acesta este urmat de mireasă, care le adresează celor doi bărbați mascați următoarele: „Pe lângă faptul că sunt supuse autorizării, armele neletale pot pune în pericol viața și liniștea tuturor. Pentru o nuntă sigură și fără incidente, spune „nu” folosirii armelor la furatul miresei”.

Într-un final, cei doi bărbați se retrag de bună voie, iar pe ecran apare sigla MAI.

În momentul de față, clipul nu mai apare pe niciun canal oficial al Poliției Române sau al Ministerului Afacerilor Interne, dar scenele pot fi găsite în distribuirile mai multor utilizatori de ai rețelelor sociale și în rezultatele căutărilor pe Google.

Și creatoarea de conținut Evetastick a reacționat la campania Poliției Române. „Nimic nu vă poate pregăti pentru ce urmează să vă arăt”, a declarat aceasta la începutul reacției de pe TikTok. După ce a derulat clipul și pentru urmăritorii ei, aceasta le-a transmis oficialilor MAI: „Hai că ați servit și azi patria! Băi, dar cine vă face comunicare? Cine v-a propus scriptul ăsta și cine de la Poliție l-a aprobat? De asemenea, se folosesc arme când se fură mireasa? Este asta chiar o problemă existentă? Vă rog eu frumos, mai bine nu mai ziceți nimic, nu mai comunicați, lasă!”.

@evetastick nimic nu va poate pregati ptr ce urmeaza sa vedeti #fy #foryou #foryoupage #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyromania ♬ original sound - evetastick

Întrebarea Evelinei, despre cât de răspândit e fenomenul acesta încât Poliția Română să facă un clip de campanie este foarte validă, întrucât tradiția furatului miresei nu implică arme, de obicei.

Cu toate acestea, este adevărat că tot mai mulți români au devenit inventivi la nunțile lor și au introdus scenete unde miresele sunt „furate” de către agenți falși de poliție, cu arme de jucărie în mână.

@whitepanther003 #nunta #mireasa #mire #furtulmiresei #mascati #whitephanter #fakeguns #airsoft #romania #tulcea #esplanadapark #distractie #fy #fyp ♬ original sound - whitepanther003

