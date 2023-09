Dezvăluiri în cazul tragediei de la Brăila. Femeia care susținea că era la volan nu consumase droguri însă autovehiculul era condus de un bărbat cu permisul suspendat

Anchetatorii din Brăila au continuat cercetările în cazul copilului de 3 ani accidentat mortal la finalul lunii august şi au stabilit că femeia care susținea că se afla la volanul maşinii nu a consumat droguri.

Cu toate astea, polițiștii au arătat că autoturismul era condus de un bărbat ce avea permisul suspendat. El a fost reţinut 24 de ore de poliţişti.

”Astăzi, 6 septembrie a.c., Poliţia Municipiului Brăila a efectuat percheziţii domiciliare în municipiu, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, constând în aceea că, la data de 26 august a.c., o femeie, în vârstă de 38 de ani, din Brăila, ar fi condus un autoturism pe strada Cărămidari, din municipiu şi ar fi accidentat un minor, de 3 ani, care a decedat. Aceasta a fost testată cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv. În urma analizelor efectuate de către I.M.L. Iaşi, rezultatul a infirmat faptul că se afla sub influenţa substanţelor psihoactive”, a transmis, miercuri seară, IPJ Brăila.

Anchetatorii au stabilit, însă, că nu femeia bănuită iniţial se afla la volanul maşinii.

”În urma probatoriului administrat de poliţişti şi a cercetărilor efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, s-a stabilit faptul că, la data de 26 august a.c., în momentul producerii evenimentului rutier, la volanul autoturismului s-ar fi aflat un bărbat, de 40 de ani, din Brăila, ce are exercitarea dreptului de a conduce suspendată”, mai precizează IPJ Brăila.

Bărbatul care se afla, de fapt, la volan, a fost reţinut 24 de ore.

”Bărbatul în cauză a fost reţinut de poliţişti pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat la data de 7 septembrie a.c. Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila cu propunere legală, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, se mai arată în comunicatul de presă al IPJ Brăila.

Un copil de 3 ani din Brăila şi-a perdut viaţa, în 26 august, după ce a fost accidentat de un autoturism. Primele informaţii arătau atunci că la volan se afla o femeie care consumase substanţe psihoactive. Poliţiştii au deschis dosar penal şi au continuat cercetările.

