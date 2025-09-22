Poliția Română, după amenințarea trimisă pe mail către școli și spitale. „Suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:33
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Capitalei

Directorul de comunicare al IGPR, Georgian Drăgan, spune că mesajele primite pe adresele mai multor școli și spitale din România sunt false și nu reprezintă un real pericol.

Drăgan a făcut apel la părinți, profesori, elevi și cadre medicale să nu se îngrijoreze, precizând că forțele de ordine patrulează în zonele vizate.

Poliția și SRI au anunțat că mesajele de amenințare primite pe adresele oficiale ale mai multor unități școlare și medicale din țară nu reprezintă un real pericol. Chiar și așa, agenții patrulează în zona instituțiilor respective pentru a liniști cetățenii.

„Sunt zeci de adrese, în principal în capitală și în județul Mureș în ceea ce privește unitățile școlare, iar unitățile medicale din Prahova, Cluj, Brașov. Cu siguranță, polițiștii se vor deplasa din oficiu și în zona celorlalte unități școlare pentru că Ministerul Afacerilor Interne a demarat o campanie pentru siguranța elevilor, cadrelor medicale și profesorilor”, a declarat luni, 22 septembrie, Georgian Drăgan pentru digi24.ro.

Directorul de comunicare al IGPR mai spune că, potrivit verificărilor făcute cu SRI, mesajele sunt false.

„Din verificările noastre ale Poliției Române, împreună cu Serviciul Român de Informație, au reieșit elemente că acest mesaj este unul fals și că amenințarea nu va fi pusă în aplicare.

Sunt mai multe piste cu privire la identitatea persoanei pe care colegii mei le au în acest moment. Cu siguranță, când vom avea elemente suplimentare, vom reveni și vom comunica public”, a adăugat Drăgan.

Apel către cetățeni

„Facem un apel pe această cale către părinți, către profesori, către elevi, dar și către cadrele medicale și pacienții din aceste unități medicale să nu se îngrijoreze.

Poliția Română, împreună cu Jandarmeria Română, dar și cu celelalte instituții și structuri cu atribuții în domeniu, derulează activități în sistem integrat în zona acestor unități, atât medicale cât și școlare, pentru a preveni orice potențial pericol”, a precizat Georgian Drăgan.

El a afirmat că mesajele au început să fie primite chiar de duminică, 21 septembrie.

„Mail-urile au început să fie primite de către unitățile medicale și de către spitale încă de ieri. Au fost primite și în această dimineață în capitală, spre exemplu, la unități medicale și unități școlare în Mureș, la unități școlare și unități medicale din Prahova, spre exemplu, din Cluj, din Brașov. Cu siguranță polițiștii vor continua verificările”, a mai spus reprezentantul IGPR.

Drăgan a adăugat că „în situația în care colegii noștri, polițiștii sau jandarmii, vor observa ceva suspect, cu siguranță vor fi luate măsuri legale. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unități, suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”.

