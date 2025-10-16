Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce a încercat să lovească doi poliţişti cu maşina

Un incident violent petrecut în localitatea Galda de Jos, judeţul Alba, a ajuns în atenţia instanţelor după ce un bărbat a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de ultraj.

Acesta este acuzat că, în timpul unui scandal la care au fost chemaţi să intervină poliţiştii, i-a ameninţat cu moartea pe aceştia şi a încercat să-i lovească cu autoturismul.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au anunţat, joi, 16 octombrie, că inculpatul, nemulţumit de măsurile luate de forţele de ordine, a reacţionat violent, punând în pericol siguranţa poliţiştilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Potrivit comunicatului, evenimentul a avut loc pe 28 august 2025, în Galda de Jos, când mai multe persoane au fost implicate într-un scandal. Pentru aplanarea conflictului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Galda de Jos, împreună cu Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

“În acest context, nemulţumit de măsurile adoptate de poliţişti şi în scop de intimidare, inculpatul a adresat ameninţări cu moartea şi s-a îndreptat cu autoturismul în mod violent spre doi poliţişti, determinându-i să se ferească pentru a nu fi loviţi”, au precizat procurorii.

Din fericire, situaţia a fost controlată de forţele de ordine, iar bărbatul a fost scos cu forţa din maşină şi încătuşat. Ulterior, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi anchetat sub control judiciar, până la stabilirea măsurilor legale ulterioare.

Cazurile de ultraj, tot mai frecvente

În urmă cu câteva zile, un adolescent de 17 ani acuzat de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a spart o sticlă în capul unui polițist. Băiatul a aruncat sticla de la etaj în capul polițistului din Reșița. La scena incidentului a fost prezentă și o tânără de 21 de ani, care a aruncat un obiect contondent spre autospeciala de poliție și i-a spart luneta.

Incidentul a avut loc la o petrecere unde se făcea gălăgie. După ce a fost chemată Poliția, tânărul a aruncat o sticlă de la etajul al doilea, lovind în cap un polițist. Fata care a spart luneta unei autospeciale de poliție a fost plasată sub control judiciar.

„La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârșirea infracțiunii ultraj (...) și pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj”, a anunțat, luni, 6 octombrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

Procurorii precizează că adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de poliție, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale.

„La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița. La aceeași dată, propunerea a fost admisă și s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile. De asemenea, s-a reținut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de poliție, bunul unui funcționar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliție au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, spărgând luneta autospecialei”, mai arată procurorii.

