Poliția Română, despre controversele din jurul noilor uniforme: „Vor fi evaluate într-un laborator de specialitate”

Poliția Română a transmis primele concluzii ale verificărilor făcute în toată țara, după plângerile legate de calitatea noilor uniforme ale polițiștilor.

Potrivit IGPR, „în urma semnalărilor realizate de unele sindicate și a informațiilor apărute în spațiul public, pe parcursul săptămânii trecute, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au solicitat celor 42 de unități teritoriale de poliție (DGPMB și IPJ-uri) să transmită dacă au semnalări din partea polițiștilor, cu privire la noua uniformă”.

„După primirea informărilor, reprezentanții I.G.P.R. au convocat reprezentanții operatorilor economici, pentru prezentarea aspectelor semnalate, solicitându-le schimbarea elementelor de uniformă, având în vedere că acestea sunt în perioada de garanție. De asemenea, echipamentele vor fi evaluate într-un laborator de specialitate”, a transmis Poliția Română.

Potrivit IGPR, echipamentul se află în perioada de garanție, iar, în cazul unor semnalări, echipamentele vor fi schimbate pe cheltuiala furnizorului.

„Totodată, au fost transmise în teritoriu recomandări cu privire la portul corect al uniformei, în special cu privire la poziționarea corectă a centurii”, a mai transmis IGPR.

Sindicaliștii au atras atenția că ceea ce îmbracă acum polițiștii nu are nicio legătură cu ce li s-a arătat la prezentarea acesteia, la începutul anului trecut.

”Uniforma este o mizerie față de ceea ce ni s-a prezentat nouă, când am mers la discuții după îndelungi insistențe și când deja 95% din aceasta era gata și se mai putea modifica 5% cum ar fi mici detalii pe croială, pe aplicarea mijloacelor din dotare, etc.

Atunci, am mers cu un coleg pasionat de uniformă și cu un specialist în materialele acestea tehnice pentru uniforme de armată. Când am plecat de acolo, am fost de acord că este un minim elementar. Adică nu era ce ne doream noi dar era cu mult peste ceea ce aveam. Am plecat de acolo cu gândul că acestea vor fi materialele. Colegul care a mers la prezentare a luat și o cămașă drept amintire.

Când am primit deja imagini și plângeri din partea colegilor, care spuneau că s-au rupt pantalonii, tricourile, că se desprind însemnele, etc, am fost curios să comparăm cămașa pe care am luat-o atunci la prezentare cu ceea ce este acum. Nu are nicio legătură, adică nu respectă absolut nimic din specificațiile tehnice”, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Poliției Europol.

