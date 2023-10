Pregătire intelectuală, experiență executivă și realizări concrete - criterii obligatorii de nominalizare a demnitarilor în funcții publice. Așa o fi?

.com

După ce am devoalat ipocrizia privind rezolvarea inechităților la pensii, în articolul trecut (pentru care le mulțumesc celor care l-au citit), am remarcat la guvernanți hotărârea ca legea pensiilor publice să fie introdusă în Parlament, aprobată și promulgată până la 1 ianuarie 2024. Cred că cei câteva sute de pensionari care au protestat în fața Guvernului, au determinat această declarație fermă. Sau banii din PNRR?! Nu contează, măcar de s-ar ține de cuvânt.

Chiar dacă nu recunosc domniile lor, se vede, cu ochiul liber, o încercare de temporizare, ca să fiu elegant, a măsurilor ce privesc pensionarii, cred eu, din cauza complexității problemelor care s-au adunat după ce, ani de zile, politicieni pricepuți tare, au creat discrepanțe între cei ieșiți în diverși ani la pensie, deși la punctaje sunt egali. Acum după ani de experimente neinspirate, e greu de corectat totul deodată, înseamnă muncă, experiență specifică, resurse financiare semnificative, dar nu e imposibil. Acum se va vedea responsabilitatea politică asumată.

Ca și când nu era deajuns că formula de calcul folosită, spolia de venituri decente pensionarii, bărbați și femei, după o viață de muncă, aceștia s-au trezit că pensia primită nu le permitea traiul decent, la care sperau, după o viață de muncă. Și dacă ne uităm cine sunt acum seniorii acestei țări, constatăm că sunt cei care au făcut ceva în viața lor activă – industrializarea României, plata datoriei externe în ritm accelerat, până în martie 1989, de 8 mld.$, excedentul valutar, găsit în BRCE de 2 mld. $, în ianuarie 1990, și nenumărate creanțe pe diverse piețe, de care nu se mai știe nimic, dar de intrat la Bugetul statului… nici vorba. Astea toate, cu prețul unor restricții inumane la alimentarea populației, în frigul din case, au avut consecințe majore asupra stării lor de sănătate, acum, când au ajuns la pensie domnii și doamnele, care chiar au muncit. Rezultatele, cunoscute de o țară întreagă, sunt cei mai buni martori.

Și tocmai acum, guvernanții se tot înghesuie să mai împingă puțin data la care o nouă lege a pensiilor, care trebuia să intre în aplicare în trimestrul I 2023, conform Jalonului nr 4 din PNRR, nu este nici la ora actuală gata de a fi supusă dezbaterii publice, apoi trimisă la Parlament, votată și promulgată. Toate astea, într-o lună și trei săptămâni, că n-o să-mi spună nimeni că în săptămâna de Crăciun o să facă cineva, ceva. Că nu-l cred. Nu sunt mulți ca dl. Budăi. Numai dansul reușea să proroge Legea 127 cu încă 4 luni, în 28 decembrie 2022.

Avem ocazia să vedem ceva de excepție, dacă legea pensiilor publice va fi in vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Pentru respectarea termenelor prevăzute în acel PNRR, indiferent că ne place sau nu ce conține, este necesar să fie mobilizați toți cei care au obligații pentru realizarea obiectivelor din jaloane, nu să producă hărții, care să țină locul acțiunilor concrete. Aici, cred eu, guvernanții au o problemă. Greu se pot mobiliza, iar dacă a trecut termenul și nu a fost destituit nimeni, mai trag un pic de timp, să nu facă nimic, pe principiul “cine nu muncește, nu greșește”. Dar salariul și-l iau. Întreg.

Demnitate, conștiință profesională, onoare, sunt expresii marțiene, care nu intră în componenta spirituală a unora dintre politicieni, iar dacă, din ironia sorții, ajung în demnități importante, ne dau măsura incompetenței lor, prin deciziile și acțiunile pe care le iau, sau se fac că le iau. Sunt sigur că exemple știți și dumneavoastră, care citiți opiniile mele, deci nu mai e nevoie să exemplific.

Toate dezbaterile din zilele acestea la TV au în prim plan, soarta pensionarilor, noua formulă de calcul a pensiilor, în așteptarea legii pensiilor publice, care, pe surse RomaniaTV, e gata de săptămâna trecută. Coaliția de guvernare iar n-a găsit timp să se întrunească, să decidă s-o valideze și s-o trimită la Parlament. Asta a declarat ministrul de finanțe. Dar se vor da peste cap în aceste 2 luni să aprobe această lege, pentru că riscă 2,7 mld Euro - tranșa 4 - dacă jalonul 4 nu este realizat. Și termenul final este 31 decembrie 2023. Tipic, dacă nu ești pregătit pentru funcția de conducere, dăm rasol, pe ultimii metri, că nu se uită prea multă lume, și până la urmă, e doar o lege, ce naiba. Că de ea sunt agățați 4,7 milioane de pensionari… nu e relevant. Și aceia, altă treaba nu au, decât să întrebe ce-i cu legea. Culmea!...

Premierul, avizat că sunt probleme la Ministerul Muncii, cred eu, cel puțin după plecarea d-lui Marius Budăi din funcție, a tot avut declarații pe tema legii pensiilor, dar cred că, ori nu a fost atent la ce i-au spus consilierii, ori nu a primit cele mai bune sfaturi pentru răspunsurile la întrebările pe temă. Zilele trecute, după ce a lansat la Craiova, ideea că trebuiesc câteva luni bune pentru aplicarea legii pensiilor, premierul “recidivează”, și ne spune mai clar: “O lege a pensiilor nu se poate pune în aplicare instant, trebuie făcut noul soft pe baza legii".

Dl. Marcel Ciolacu, probabil a neglijat amănuntul, că Legea 127/2019, inițiată de partidul domniei sale, conținea toate detaliile care vor fi cuprinse și în noua lege a pensiilor. Deci, evaluarea dosarelor și digitalizarea lor, s-a făcut tocmai pentru a putea aplica rapid prevederile Legii 127. Și față de decembrie 2022, când trebuia să fie încheiat procesul acesta, iată că suntem după 10 luni și încă se mai lucrează. Ba dl. Baciu, președintele CNPP, a mai găsit vreo 200.000 de pensionari, căci cu zile în urmă, ne-a comunicat (nu în direct, înregistrat…) că sunt 4,970 milioane pensionari. Poate, ca să justifice de ce nu a terminat digitalizarea până acum.

Softul folosit pentru crearea bazelor de date rezultate, după introducerea datelor dosarelor de pensii, este deja instalat pe servere și stații de lucru, altfel nu poate fi rulat să calculeze, nici măcar data emiterii n-o imprimă.

Dacă se poate spune ceva la acest capitol, este că, da, trebuie o adaptare a liniilor de comandă din softul folosit, să corespundă cu formula de calcul prevăzută în lege. Dar asta este o problema de programare, care sunt convins că oricare din cei 1000 de specialiști IT, angajați pentru dosarele de pensii, poate s-o facă, nu instant, că nu e cafea, dar într-un termen de câteva zile, funcție de cât de complexă e formula de calcul a pensiilor. Și atât. După aceea, rularea programului dă valoarea pensiei, care este cuvenită fiecărui pensionar, funcție de input-urile introduse deja, de 3 ani și mai bine. În cel mai defavorabil caz, ar mai mai fi necesar un spațiu de 10 zile, pentru simulări și teste, în vederea eliminării bug-urilor, inerente la orice aplicație software nouă. Aici e o problema, dacă ai un singur server, pe care rulează aplicația, e greu să facă rapid 4,7 milioane de taloane de pensie, calcul și tipărire.

Totuși, cred că cei de la CNPP nu stau așa de rău la capitolul hardware. Au oficii de calcul pe fiecare județ.

Iar cei 1000 de specialiști, dacă nu au făcut ce trebuie în noua configurație, care ar trebui să fie compatibilă cu bazele de date existente la Ministerul de Finanțe, cel puțin, trebuie să răspundă. Nu să ne trezim că o luăm de la capăt, că acum s-au trezit. S-au cheltuit o grămadă de bani cu salariile acestora, iar varianta de program aleasă, sper eu, ar trebui să fie diferită de Fox Pro, programul pe care CNPP au rulat până acum pensiile, pierzând multe date, din cauza limitării cantitative al iterațiilor, informație spusă de dl. Bogdan Hossu la TV (prima lansare pentru Fox Pro a fost în 1984).

Deci asta e cu experiența. Softul există, nu puteau introduce inputurile, doar trebuie modificat un pic, să bată cu legea, dacă nu cumva s-a și făcut asta, pentru că Ministerul Muncii are în subordine CNPP, deci puteau să solicite rularea diverselor variante de formulă de calcul în serverele CNPP, pentru pregătirea corespunzătoare a aplicării legii, când va fi aprobată.

Și dacă mai aflăm tot de la o doamna pensionară, membră a unei asociații de pensionari, că în 2001, când s-a schimbat filozofia calculului pensiilor, cu trecerea pe contributivitate, deși erau 6 milioane de pensionari, operația s-a efectuat într-un an de zile, ne trec gânduri negre. Acum, cu alte mijloace de tehnică informatică, față de 2001 (atunci cel mai bun computer era 486, cine își aduce aminte) și cu un număr de 4,7 milioane de dosare, din care vreo 3 milioane, cel puțin, erau digitalizate în acel Fox Pro, necesitau numai migrarea datelor în softul nou, care o fi fost ales, nu se știe public, rămânând de introdus numai 1,7 milioane de dosare. Și asta a luat 3 ani de zile. Greu de înțeles. Plus 1000 de specialiști IT angajați.

Tare sunt curios, dacă problemele logistice s-au clarificat, cât de cât, să vedem ce mai găsesc onorabilii guvernanți, să mai amâne rezolvarea acestei probleme vitale pentru milioanele de pensionari, care încă mai speră să prindă și ei cât se mai poate, o viață mai bună, demnă, și în care să nu-și facă griji că aprind un bec sau două în casă, seara, sau că țin numai un calorifer deschis într-o cameră, că atât își permit. Din lucruri mărunte se face viața puțin mai frumoasă, dacă nici pe acelea nu ți le poți permite, după o viață de muncă, care este viitorul pentru acești oameni?

Mai e puțin și proiectul Bugetului de Stat pentru 2024, trebuie introdus în Parlament, conform legislației în vigoare. N-am auzit nici o declarație de la guvern, că s-a introdus spre analiză proiectul legii Bugetului de Stat pe 2024. Iar n-o fi avut timp coaliția să se întrunească, și la guvern nu se discuta, până nu se pun de acord în coaliție. Acolo putem vedea clar procentul de indexare a pensiilor.

Se anunță o perioadă grea pentru guvern, cu multe restanțe de acoperit, cu resurse puține spre deloc, și, şi mai grea pentru contribuabili, pentru că urmează, pe lângă iarna care nu mai întârzie mult, o avalanșă de taxe și impozite mărite, din 2024.

Incertitudinea generată de așteptarea lungită, de ani buni, pe post de tortură psihologică kafkiana pentru cei 4,7 milioane de cetățeni, face ca existența acestora să fie și mai dificilă, ca și când nu erau de ajuns afecțiunile de sănătate, ce apar, inerent, după 65 de ani. Și acestea, nesimțitele, costă, nu puțin. Despre acoperirea costurilor din asigurarea de sănătate, e mult de spus, iar trendul e descendent la sumele decontate, chiar și în medicină preventivă. Pentru analize complete, trebuie să mai scoți din buzunar 150 -200 lei, să ai un screening complet. Doamne ferește de probleme grave, acolo sunt adevărate tragedii. Încă. De medicamente, ce să mai spun. Dacă s-a ajuns să se cumpere cu pastila, e ultima treaptă spre scara evoluției umane.

Până anul acesta, am tot sesizat că, discret, politicienii împingeau termenele de punere în aplicare a unor legi, ca cea a salarizării unitare, a pensiilor publice, către anul electoral 2024.

Dacă cineva se culcă pe o ureche, căci se vor majora pensiile din ianuarie 2024 cu 13,8%, și că asta ajunge pe moment, se înșală. Trebuie să tot repet și eu, ca dl. Izvoranu, poate până la urmă vor înțelege și guvernanții ceva.

Indexarea reprezintă refacerea puterii de cumpărare, erodată în exercițiul bugetar al anului anterior, și are la baza valoarea inflației, calculată de INS. Cu cuvinte simple, noi pensionarii suportăm erodarea puterii de cumpărare 2 ani, și în al 3-lea an, ne este actualizată puterea de cumpărare cu indicele de inflație, din 2022, și 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie, în anul 2024. Ce spune legea despre indexare, știți și dvs., dar de unde să mai scoată dl. Boloș, încă 4-5%, din creșterea cu 50% a salariului mediu brut. Deci, ca și în alte dăți, respectăm legea, la virgulă. Și atunci, cât a spus INS-ul, aia e. Trecând în registrul serios, nu este vorba de nici o favoare, sau majorare a veniturilor pensionarilor, pentru că reparația care se face la puterea de cumpărare, este cea pe care o aveam acum doi ani, în 2022. Timp în care noi, până la data actuală, am tot plătit deciziile subiective ale guvernanților, pe diverse domenii (cel cu energia a pus capac, dar așa a rămas și după plecarea sa din funcție. Nu s-a întâmplat nimic cu cei care au manipulat piața caracteristică). Așa că, oricum statul rămâne dator față de noi pensionarii, la nivelul puterii de cumpărare, cu majorările pensiilor cu indicele de inflație pe 2023, care n-a fost chiar mic. Dar şi după doi ani, indexarea tot e ceva necesar.

Pentru primul an de aplicare, dacă se va vota legea cu indicele de inflație comunicat de INS, să se facă în martie 2025, ar trebui să fie prevăzut un procent și pentru anul 2023, dacă în calculul pentru procentul de majorare a pensiei din 2025, se ia inflația din 2024. Altfel rămânem cu un an în care nu mai recuperăm puterea de cumpărare, care oricum, au domniile lor grijă să nu fie cea reală, nici măcar apropiată de ea.

În 2024, în cele 4 rânduri de alegeri se reconfigurează noua clasă politică. Mulți dintre cei actuali, cred eu, s-ar putea să nu mai prindă această șansă. O dată să fi ales, este o șansă, dacă ai noroc, a doua oară, dacă n-ai făcut nimic să te recomande ca om de stat, e o prostie dacă ești votat. Și noi, poporul ăsta, chinuit, nu suntem nici proști, nici orbi. Pentru prima oară, după ani buni, acum în prag de an electoral, timpul este în favoarea noastră, deși trece. Decizia vă aparține. Ca și consecințele, pe măsura deciziei.

