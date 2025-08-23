Scandal într-o fabrică de mobilă: angajați români și nepalezi s-au bătut din cauza unei cutii cu aracet

Autor: Gabriela Georgescu
Sambata, 23 August 2025, ora 12:10
Un scandal violent a izbucnit într-o fabrică de mobilă, acolo unde mai mulți angajați români și nepalezi s-au luat la bătaie, potrivit imaginilor postate în mediul online. Conform primelor informații, conflictul ar fi pornit de la faptul că un muncitor nepalez nu ar fi vrut să-i dea unui coleg român o cutie cu aracet.

Conflictul a escaladat rapid, fiind necesară intervenția agenților de pază ai fabricii pentru aplanarea situației. În imaginile difuzate de antena3.ro se poate observa momentul în care angajații se confruntă fizic, generând îngrijorare printre colegi și pe rețelele sociale.

Deși inițial poliția nu a fost sesizată, după ce imaginile au fost postate online, oamenii legii s-au autosesizat. La fața locului, polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a izbucnit conflictul și pentru luarea măsurilor legale împotriva celor vinovați.

Ministra Mediului a ieșit la protest și i-a confruntat pe liderii manifestanților: "Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni"
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, le-a transmis silvicultorilor care protestează împotriva reorganizării Romsilva că reforma va continua, subliniind că „regia nu va mai fi terenul de joacă...
Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
Procurorii din România se revoltă împotriva Guvernului. Atac la adresa premierului Bolojan: Afectează „capacitatea sistemului de a răspunde prompt și profesionist”
Procurorii din România au ieșit la atac. Ținta magistraților este premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții procurorilor nu sunt de acord cu modificarea legislației privind ridicarea vârstei de...
