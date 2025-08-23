Scandal într-o fabrică de mobilă: angajați români și nepalezi s-au bătut din cauza unei cutii cu aracet

Un scandal violent a izbucnit într-o fabrică de mobilă, acolo unde mai mulți angajați români și nepalezi s-au luat la bătaie, potrivit imaginilor postate în mediul online. Conform primelor informații, conflictul ar fi pornit de la faptul că un muncitor nepalez nu ar fi vrut să-i dea unui coleg român o cutie cu aracet.

Conflictul a escaladat rapid, fiind necesară intervenția agenților de pază ai fabricii pentru aplanarea situației. În imaginile difuzate de antena3.ro se poate observa momentul în care angajații se confruntă fizic, generând îngrijorare printre colegi și pe rețelele sociale.

Deși inițial poliția nu a fost sesizată, după ce imaginile au fost postate online, oamenii legii s-au autosesizat. La fața locului, polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a izbucnit conflictul și pentru luarea măsurilor legale împotriva celor vinovați.

