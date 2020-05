TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

Pentru a putea vizualiza primele 3

stiri din Presa Centrala trebuie sa

aveti JavaSript-ul activat !

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a subliniat ca vor exista restrictii in urmatoarele...Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a izbucnit, joi, in sedinta plenului CSM, in momentul in care judecatorii Evelina Oprina si Gabriela Baltag...Premierul Ludovic Orban a anuntat, in sedinta de guvern de joi, ca astazi va fi declarata starea de alerta in Romania. "Astazi Comitetul...