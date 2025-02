Avioanele lui Crin Antonescu. Urmează rocada cu Bolojan?

Candidatul comun al alianței de guvernare formată din PSD-PNL și UDMR și-a lansat campania pentru alegerile prezidențiale din luna mai și speră să convingă atât electoratele celor trei partide, cât și mare masă de nehotărâți care nu s-a decis încă pe cine va pune ștampila în cabina de vot, că este personajul cel mai potrivit să ocupe funcția de președinte al României pentru următorii cinci ani.

Dispărut din prim-planul politicii interne mai bine de zece ani, timp în care nu știe nimeni cu ce s-a ocupat în mod concret, fostul lider al PNL și candidat comun al USL pentru alegerile prezidențiale din anul 2014, alianță ruptă ca urmare a jocurilor de putere care urmau să-l propulseze pe Victor Ponta în fotoliul de la Cotroceni, jocuri stricate însă de apariția în peisajul politicii a primarului Klaus Iohannis, care i-a suflat fostului premier funcția mult râvnită, Crin Antonescu joacă, probabil, ultimul carte înainte de retragerea sa definitivă din politică.

Dacă este o candidatură serioasă sau doar o cacealma, pusă la cale de liderii coaliției PSD-PNL-UDMR, buimăciți de șocul rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale, apoi de decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale, vom vedea abia pe 15 martie, când expiră termenul până la care se pot depune candidaturile pentru alegerile din mai. Până atunci, însă, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR face turul televiziunilor pentru a-și face cunoscut programul de candidat.

Dacă în ceea ce privește direcția strategică a țării, candidatul Antonescu a lansat mesaje cât de cât corecte, viziunea sa despre starea în care se află societatea românească, care a și generat implozia din data de 24 noiembrie, a expus-o cel mai bine în primul său clip de campanie. Astfel, pentru Crin Antonescu, "România este un avion în picaj, în timp ce piloții și echipajul au fost luați ostateci de o parte dintre pasageri, nemulțumiți de destinația aleasă". O radiografie mai bună a ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani cu România nici că se putea realiza, fiind de departe cea mai ”inspirată” temă de campanie pentru un candidat susținut de PSD și PNL.

Primul avion despre care candidatul Crin Antonescu este dator să vorbească electoratului în campania electorală este chiar avionul închiriat de Nordis Travel, care îi plimba la Madrid, Nisa și Paris pe liderii PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, alături de celebra avocată Laura Vicol și soțul acesteia, anchetați de DIICOT și arestați preventiv pentru constituire de grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. În acest fel, românii au aflat că ”echipajul” format din premierul țării, ministrul transporturilor și președintele Camerei Deputaților a fost luat ostatec de un grup infracțional care și-a folosit influența pe care o avea asupra celor mai importanți oameni din stat pentru a-și extinde activitățile infracționale. Fiind și candidatul PSD, poate domnul Crin Antonescu are ceva mai mult succes și reușește să obțină și celebrele facturi pe care ”piloții” Ciolacu, Grindeanu și Simonis de la bordul avionului privat al Nordis Travel le-au rătăcit.

De asemenea, pentru că este și candidatul PNL, al doilea avion despre care Crin Antonescu este imperios necesar să le vorbească românilor este avionul privat de lux care l-a plimbat în ultimii ani pe Klaus Iohannis în diferite destinați exotice din Japonia, Africa, Emiratele Arabe Unite, Chile, Brazilia până Argentina. ”O aeronavă mică”, așa cum a descris-o fostul președinte, dar scumpă, pentru care Administrația Prezidențială a achitat, doar pentru zborurile efectuate în anul 2023, peste 40 de milioane de lei. Bani publici. Investigația pe care domnul Crin Antonescu va fi nevoit să o facă, pentru a afla cine l-a luat ostatec chiar pe ”pilotul” României în celebrul de acum Gulfstream 550 este însă ceva mai complicată. Poate SRI sau Parchetul Militar îi dau o mână de ajutor.

Dacă pe ”ostatecii” de la PSD, în frunte cu Marcel Ciolacu, i-a eliberat DIICOT-ul, cu un raid al mascaților efectuat la prima oră a dimineții acasă la soții Vicol-Ciorbă, ”ostatecul” de la Cotroceni s-a aruncat singur din avion. Când apetența pentru avioanele de lux a distrus imaginea și credibilitatea celor mai importanți doi lideri ai țării, președintele și premierul, și a generat în rândul populației o furie și o frustrare atât de mare încât a ajuns să voteze orice vânzători de iluzii, să faci din ”România ca un avion” principala temă de campanie electorală înseamnă ori un curaj ieșit din comun, ori naivitate crasă. Sau sabotaj al echipei de campanie.

De aceea, nu este întâmplător faptul că se vorbește tot mai intens despre posibila retragere din cursa prezidențială a domnului Antonescu și înlocuirea acestuia cu Ilie Bolojan, noul președinte interimar al României. O mișcare care ar reseta total jocul politic, dar care ar vulnerabiliza imens interesele strategice ale țării. Pentru că în loc să își dedice tot efortul reprezentării României, în contextul geo-politic extrem de complicat generat de anunțul președintelui Trump cu privire la pacea din Ucraina, mai ales că liderul descins de la Oradea la Cotroceni nu are experiența diplomatică necesară unor negocieri de o asemenea anvergură, domnul Bolojan ar fi ocupat exclusiv cu campania electorală. Iar „avionul” România s-ar duce direct în zid.

