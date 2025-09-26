Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:05
Maia Sandu, președinta Rep. Moldova FOTO Captur[ video Facebook/Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un ultim mesaj electoratului înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la vot.

Lidera de la Chişinău a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că decizia pe care alegătorii o vor face duminică va avea urmări, subliniind că „lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte”. „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acţiunile şi inacţiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conştienţi de ele şi să ni le asumăm! Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul şi atenţia noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeţi la vot, pentru voi şi pentru Moldova”, a afirmat Maia Sandu.

Preşedinta Moldovei a vorbit despre anii grei de luptă cu regimul oligarhic, periculos, care şi-a bătut joc de oameni şi de imaginea ţării, şi despre cum a reuşit în cele din urmă să iniţieze reformele şi procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Situaţia pe care am moştenit-o nu a fost uşoară şi nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize şi, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat. Am pornit reformele, am oprit schemele şi am demonstrat întregii lumi că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoşi, nu hoţi şi trădători. Ne-am apucat serios de treabă şi alte ţări ne-au văzut şi ne-au ajutat. Am pornit în sfârşit procesul de aderare la Uniunea Europeană. Privind în urmă, aceşti zece ani au fost foarte intenși, dar ştiu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiţi, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriaţi sau că sunt obosiţi să salveze ţara. Să ştiţi că pe asta contează Kremlinul şi corupţii”, a subliniat Sandu.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova și din diaspora vor merge la vot pentru a-şi alege reprezentanţii din Parlament. Votul este considerat unul deosebit de important nu doar pentru viitorul european al Moldovei, ci şi pentru relațiile geopolitice tensionate dintre Rusia și Uniunea Europeană, în condițiile în care Partidul PAS, al Maiei Sandu, este în prezent printre singurele formațiuni politice din ţară cu o agendă puternică pro-aderare.

Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni
Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni
Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins, vineri dimineață, cu percheziții în mai multe...
Maia Sandu, vizată de mașinăria de propagandă a Kremlinului. Rusia vrea cu orice preț înlăturarea sa de la putere. Ce pregătește Moscova
Maia Sandu, vizată de mașinăria de propagandă a Kremlinului. Rusia vrea cu orice preț înlăturarea sa de la putere. Ce pregătește Moscova
Institutul pentru Studiul Războiului avertizează în legătură cu o operațiune planificată de Kremlin pentru destabilizarea Republicii Moldova, indiferent de rezultatele scrutinului de...
