Propagandă anti-Bruxelles descoperită în Cehia. „Canibali la porți: Fanaticii verzi vor să ne mâncăm unii pe alții!” și alte sloganuri halucinante promovate de Moscova

FOTO Pixabay

La mai puțin de o lună de alegerile legislative, Republica Cehă se confruntă cu o „creștere fără precedent” a dezinformării, parțial legată de Rusia, care ar putea modifica rezultatele scrutinului din 3 și 4 octombrie.

Este vorba despre un avertisment transmis luni, de la Praga, de către politologul și jurnalistul Vojtech Bohac, coautor al unei investigații recente realizate de „Voxpot”, o organizație de jurnalism de investigație specializată în analiza datelor. Conform studiului, citat de agenția de știri EFE, 16 site-uri web cehe care răspândesc știri false depășesc principalele instituții media din țară în ceea ce privește volumul de producție, cu peste 4.000 de articole pe lună, și vor avea o influență asupra rezultatului alegerilor legislative.

Printre mesajele de dezinformare transmise, se numără idei precum că „pedofilii” conduc Bruxelles-ul, că Republica Cehă are un „guvern marionetă” controlat de Washington și Berlin sau că „naziștii din Ucraina mănâncă copii”. Studiul observă totodată că acest tip de dezinformare este în conformitate cu propaganda Kremlinului.

Voxpot, finanțat prin abonamente private, a lucrat la această analiză big data în ultimele două luni, cartografiind istoria completă a 16 dintre principalele site-uri web cehe de dezinformare, cu un total de 360.000 de articole care acoperă o perioadă de peste 25 de ani.

Cercetarea, despre care au relatat mai multe instituții media locale, a fost descrisă drept „cea mai extinsă analiză de date de până acum” pe această temă în Republica Cehă.

Propaganda rusească are rădăcini vechi în Cehia

Aproximativ 10% din dezinformarea detectată pe site-urile studiate, dintre care unele există din 1999, reprezintă fie traduceri directe, fie link-uri către presupusa propagandă de stat rusă, adesea de la instituții interzise în Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina, cum ar fi Sputnik sau RT (Russia Today), potrivit cercetătorilor.

Site-urile încalcă sancțiunile UE, în timp ce „autoritățile cehe ezită să acționeze de teama repercusiunilor politice, mai ales înainte de alegeri”, se mai arată în studiul citat. Totodată, se mai relevă faptul că „lipsa voinței politice de a aplica legile împotriva dezinformării permite ca aceasta să prolifereze, creând o realitate alternativă care subminează încrederea în instituțiile democratice”. Totodată, „Canibali la porți: Fanaticii verzi vor să ne mâncăm unii pe alții!”; „Toxinele letale produse de grâul modificat genetic al lui Bill Gates” insinuează ideea că toată lumea este condamnată. „Să-i ardem pe ucraineni” sau „Să bombardăm Occidentul cu arme nucleare” sunt alte câteva exemple de titluri de dezinformare răspândite în Republica Cehă.

Bohac sugerează că, pe viitor, „partidele antisistem (SPD-ul de extremă dreapta și alianța comunistă Stacilo)” vor avea de câștigat de pe urma acestor știri false, formațiunile politice extremiste din Cehia și nu numai fiind predispuse la agenda instituțiilor media ruse, a căror producție este difuzată în țara central-europeană prin site-uri precum „Zvedavec” (Curios), „Nova Republica”, al fostului ministru al Sănătății și europarlamentar Ivan David sau „Protiproud” (Contracurent) al lui Petr Hajek, un colaborator al fostului președinte Václav Klaus, mai arată sursa citată.

Amintim că, pe data de 3 și 4 octombrie au loc alegeri parlamentare în Cehia.

