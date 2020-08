Nicusor Dan, despre candidatura lui Tariceanu la Primaria Capitalei: "Lupta mea este cu Gabriela Firea"

"Nu as vrea sa dam foarte multa importanta acestei stiri, lupta mea este cu Gabriela Firea, primarul in functie. Asta este lupta intre PSD si anti-PSD si sunt fericit ca partidele de dreapta au ajuns sa aiba candidat comun si sper ca in campanie sa vorbim chiar de cum putem sa dezvoltam orasul asta", a afirmat Nicusor Dan, joi seara, la Realitatea Plus, intrebat ce parere are despre candidatura liderului ALDE , Calin Popescu Tariceanu, pentru Primaria Capitalei.Nicusor Dan a mai afirmat ca Gabriela Firea este primarul care "pregateste si alte falimente, la STB, Termoenergetica"."Daca nu ar fi bagat zeci de milioane de lei in publicitatea asa-ziselor organizari pe care ea le-a facut la Primaria Capitalei probabil ca nu ar fi nici la 15 la suta azi. Dar, prin aceasta publicitate continua pe care a facut-o din banii nostri, e undeva la 35-40 la suta si asta este principala lupta si important este de observat ca, spre deosebire de alte dati, dreapta a inteles mesajul pe care sustinatorii l-au transmis", a declarat Nicusor Dan.Candidatul sustinut de PNL si Alianta USR -PLUS a sustinut ca "ii pare rau" ca alianta care il sustine nu include si formatiunea politica infiintata de fostul presedinte Traian Basescu."Imi pare rau ca nu exista inca, la momentul asta, o alianta care sa includa si PMP-ul, insa oamenii care voteaza PMP sunt oameni inteligenti si indiferent cine candideaza din partea PMP-ului - si e legitim ca PMP-ul sa aiba un candidat, bineinteles - cred ca vor vedea imperativul de a scapa Bucurestiul de PSD si cred ca multi dintre ei vor vota candidatul dreptei impotriva PSD-ului si vor vota lista consilierilor generali sau locali a PMP-ului. Asta este decizia inteleapta", a adaugat Nicusor Dan.