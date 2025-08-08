Ambasadorul Ion Jinga, la Adunarea Generala a ONU - ce a transmis

La 30 octombrie 2015, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a prezentat, in reuniunea plenara a Adunarii Generale dedicata discutarii reprezentarii echitabile si cresterii numarului de membri in Consiliul de Securitate (CS), pozitia tarii noastre in materie.

Reamintind ca Romania se pronunta pentru o abordare ambitioasa, dar realista, el a aratat ca obtinerea unor rezultate concrete in domeniul reformei CS trebuie sa fie parte a procesului general de transformare a structurilor ONU, astfel incat acestea sa raspunda necesitatilor de implementare a obiectivelor stabilite prin Agenda 2030, se arata intr-un comunicat transmis de Misiunea Permanenta a Romaniei la Natiunile Unite.

In acelasi timp, diplomatul roman a remarcat ca, in absenta unor progrese notabile in formatul interguvernamental dedicat reformei CS, au loc evolutii semnificative in afara acestui cadru consacrat de negociere.

A exemplificat cu initiativa comuna a Frantei si Mexicului, privind obtinerea unui acord al membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate de a se abtine de la utilizarea dreptului de veto in dosarele referitoare la atrocitati in masa si crime de razboi, initiativa sustinuta si de Romania, prin vocea Presedintelui Klaus Iohannis, in cadrul dezbaterilor generale la sesiunea a 70-a a Adunarii Generale, din septembrie 2015.

Diplomatul roman a punctat, de asemenea, ca Romania este unul dintre cele 106 state care sustin Codul de Conduita pentru membrii CS in materie de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi, lansat, la New York, la 23 octombrie a.c.

Reprezentantul Permanent al Romaniei a subliniat, totodata, ca reforma Consiliului de Securitate va trebui sa reflecte noile realitati geopolitice si ca, din aceasta perspectiva, tara noastra se pronunta ferm pentru cresterea reprezentarii Grupului est-european in acest organ principal al ONU, prin alocarea a cel putin unui loc suplimentar de membru nepermanent in viitoarea arhitectura a Consiliului de Securitate.

