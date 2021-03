Ambasadorul Israelului , reactie la declaratiile senatorului AUR, Sorin Lavric: "Sunt profund mahnit de elogierea unor criminali de razboi"

"Faptele de neiertat comise de Mircea Vulcanescu, membru al Cabinetului lui Ion Antonescu si direct implicat in jefuirea evreilor din timpul Holocaustului din Romania, alaturi de alti membri ai Miscarii Legionare, nu trebuie camuflate sau nuantate", arata diplomatul pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului.El spune ca "in 1946, Mircea Vulcanescu a fost judecat si condamnat pentru crime de razboi, iar, in 2019, Curtea de Apel Bucuresti a dat o hotarare definitiva prin care a respins cererea de constatare a caracterului politic al condamnarii lui Mircea Vulcanescu".Astfel, apreciaza Saranga, "adevarul istoric nu poate fi rescris prin declaratii politice"."Deformarea faptelor istorice reprezinta o umilinta la adresa memoriei victimelor Holocaustului si a supravietuitorilor. Adevarul, oricat de dureros, trebuie cunoscut si asumat pentru ca istoria sa nu se repete", concluzioneaza ambasadorul Israelului.Deputatul Silviu Vexler a declarat luni, in plenul Senatului, ca este o "umilinta ingrozitoare la adresa victimelor Holocaustului" existenta a doua proiecte de lege prin care se doreste reintroducerea indemnizatiilor oferite de statul roman "pentru fostii legionari, urmasii lor si urmasii criminalilor de razboi sau ai celor care au facut parte din organizatiile naziste"."Nu as fi intervenit daca nu ar exista si doua proiecte de lege, in prezent aflate la Senat , care sa doreasca sa reintroduca indemnizatiile oferite de statul roman pentru fostii legionari, urmasii lor si urmasii criminalilor de razboi sau ai celor care au facut parte din organizatiile naziste. Este o umilinta ingrozitoare la adresa victimelor Holocaustului, la adresa putinilor supravietuitori ai Holocaustului, care mai traiesc in ziua de astazi sa vada toate aceste lucruri", a afirmat Vexler.In replica, senatorul AUR Sorin Lavric a declarat ca nu va inceta sa vorbeasca cu "veneratie" despre "martiri, despre eroi si despre acei detinuti politici a caror singura vina este ca s-au opus comunismului"."Imi vine sa-l intreb pe domnul Vexler (...). Nu ma dezic o iota de cuvintele pe care le-am spus despre Vulcanescu sau despre Gafencu si voi continua sa-i omagiez mai departe. Nu uitati ca elogiul meu l-am facut in cursul unei declaratii politice, iar dumneavoastra, in calitate de deputat , stiti ca senatorul nu trebuie sa dea socoteala pentru declaratiile lui politice", a spus atunci parlamentarul AUR. Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei , Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamna "elogiile" aduse de reprezentanti ai AUR victimelor Holocaustului si subliniaza ca va face toate demersurile pentru sanctionarea acestor derapaje.